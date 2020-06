Helena Tornero porta al Lliure virtual la seva versió d'«Antígona»

La directora i dramaturga figuerenca Helena Tornero porta aquesta setmana a la programació virtual del Teatre Lliure de Barcelona la seva versió d' Antígona. Tornero ha adaptat en clau còmica el clàssic de Sòfocles per a fer-lo proper al públic familiar, en una proposta il·lustrada, musicada i interpretada per Pau de Nut. Ell sol posa totes les veus, des del personatge d'Antígona fins al cor grec, passant per la dida que explica la història.

De l'adaptació de Tornero, en destaca el canvi de gènere. La tragèdia ha passat a ser comèdia sense perdre de vista alguns dels trets més significatius del mite: la revolta, la compassió i la desobediència davant d'una llei injusta.

L'espectacle forma part del cicle Clàssics per a criatures i es podrà veure a partir de demà i fins al 7 de juny a la sala en línia del teatre.