Pèrdues d'1,5 milions als museus i jaciments tancats per l'epidèmia

Els jaciments d'Empúries i Ullastret van reobrir ahir les seves portes dos mesos i mig després de tancar per la pandèmia, un període d'aturada de l'activitat que ha suposat «una baixada important» de visitants» per la coincidència amb la temporada que més visites escolars reben. De fet, l'Agència Catalana de Patrimoni estima que el tancament de tots els jaciments i museus de Catalunya comportarà una pèrdua de, com a mínim, 1,5 milions d'euros. El director de l'agència assenyala que aquesta davallada en els ingressos no hauria de comportar cap problema a nivell d'investigacions i recerca, però que sí que incidirà en la programació d'activitats.

Els jaciments empordanesos van reobrir ahir adaptats a la normativa sanitària en què es permet un màxim del 30% de l'aforament màxim accedeixi a l'interior i també caldrà utilitzar mascaretes en les sales tancades, com ara el museu o l'accés.

La coordinadora del jaciment alt-empordanès, Marta Santos, recorda que a Empúries tenen «la sort» que «gran part de la visita és a l'aire lliure» i això fa que no s'hagin hagut de prendre moltes mesures extraordinàries. De tota manera, la reobertura s'ha fet sense audioguies ni les ulleres de realitat augmentada, tot i que estan estudiant «fórmules per higienitzar-los». A més, també s'han suprimit les visites guiades.

La pandèmia, però, ha arribat en un moment en què d'Empúries tenia agendades la majoria de les visites escolars, que es concentren entre abril, maig i juny. El confinament i la finalització del curs escolar telemàtic ha eliminat totes les visites i ara els esforços se centren en recuperar aquestes visites «a partir de la tardor».

Malgrat que l'afluència de visitants ahir va ser escassa, Santos preveu que el cap de setmana hi hagi més afluència de gent. Tot i així, Marta Santos no preveu arribar ni de lluny a les 150.000 visites anuals que tenia fins ara aquest jaciment arqueològic. De fet, la coordinadora detalla que «més de la meitat» dels visitants que hi havia els mesos d'estiu «eren estrangers» i ara estan a l'espera de veure el «comportament» de la gent d'aquí.