Spielberg no és infal·lible

Un dels plats forts d'Apple per al 2020 era el remake de Cuentos asombrosos, la mítica sèrie produïda per Steven Spielberg el 1985. També en va dirigir el pilot, un deliciós homenatge al poder de la imaginació (i del còmic) protagonitzat per Kevin Costner.

El cas és que la nova versió prometia molt, perquè ara l'antologia passa per un gran moment de forma i entre els seus instigadors també hi ha l'actor, productor, guionista i director Edward Burns, amic de Spielberg des de Salvem el soldat Ryan, protagonista d'un dels episodis d'aquest remake i artífex amb David Simon de l'extraordinària adaptació de La conjura contra Amèrica per a HBO.

L'única pregunta inquietant que hi havia a l'ambient era: i si Cuentos asombrosos era tan irregular i decebedora com La dimensió desconeguda de Jordan Peele? No ho és. Perquè resulta que és pitjor.

No hi ha ni un sol capítol que tingui ànima pròpia ni que acabi de rutllar del tot. Aquesta frase val per Cuentos asombrosos però també per altres fracassos artístics d'Apple com Dickinson, See i, en menor mesura, For all mankind i Truth be told, que com a mínim tenen uns enunciats interessants tot i que després no els sàpiguen explorar.

De moment sembla que no pensen rendir-se, perquè algunes d'elles ja han estat renovades i no paren d'anunciar nous projecte per quan es puguin reprendre els rodatges amb garanties.