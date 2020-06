El White Summer se celebrarà sense els concerts principals

El festival White Summer, una cita estival que combina espectacles musicals amb propostes gastronòmiques i de disseny, ha anunciat que manté la seva programació, prevista de l'1 al 23 d'agost a Pals, però sense els concerts principals.

El cicle d'actuacions batejat com a White Summer Sounds –i del que ja s'havien avançat noms com C. Tangana, Doctor Prats, Carlos Sadness o Ramon Mirabet– es trasllada a l'estiu del 2021, amb la incorporació del cantant Miki Núñez.

Les entrades ja adquirides seran vàlides per a les noves dates i, als qui optin per conservar-les, se'ls oferiran diferents compensacions.

El director estratègic del White Summer, Jan Barthe, assegura que estan treballant per garantir «plenament la seguretat de tots els assistents, artistes i equips involucrats» a la cita, que sí que mantindrà els recitals de petit format.