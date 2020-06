Aprovada la rebaixa del 30% dels preus de matrícula a les universitats

La Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), formada pel Govern i les universitats, va aprovar ahir el nou decret de preus que permetrà rebaixar un 30% els preus de matrícula en graus i màsters per al proper curs 2020-2021.

Amb l'aprovació del decret que regula els preus públics d'accés al sistema universitari, Govern i universitats donen llum verda a la rebaixa per al curs 2020-2021, que també inclou descomptes addicionals per als estudiants amb rendes més desfavorides.

Amb el nou decret s'aplicarà automàticament aquesta reducció global de l'30%, a més de descomptes addicionals per als estudiants amb rendes més desfavorides, que se situen en els anomenats trams 1 i 2 i que podran demanar una beca Equitat, segons va informar ahir la Secretaria d'Universitats.

Per al proper curs, el preu del crèdit matriculat per primera vegada en els estudis de grau es situarà entre 17,69 i 27,67 euros, depenent del tipus d'estudis. Per això, un curs de grau estàndard de 60 crèdits passarà a costar entre 1.061 euros i 1.660 euros a l'any, en funció de coeficient d'estructura docent del títol.

Com a exemple, els estudis de coeficient A com Dret o Turisme costaran 1.061 euros; els de coeficient B, com Comunicació Audiovisual o Psicologia, valdran 1.502 euros, mentre que un grau de coeficient C com és el cas de Medicina o Ciències Biomèdiques suposarà 1.660 euros.

En el cas dels màsters universitaris que habiliten per a l'exercici d'activitat regulades, el nou preu es fixa en 28,82 euros, mentre que per a la resta de màsters universitaris el preu per crèdit es rebaixa fins a 46,11 euros.

Segons la Secretaria, la rebaixa del 30% es fa extensiva a les successives matrícules, en mantenir-se els coeficients de multiplicació però en base als nous preus de cada coeficient d'estructura docent.

En paral·lel, el Consell Interuniversitari de Catalunya va acordar que les universitats puguin desplegar una política pròpia de segones i successives matrícules perquè, en casos degudament justificats, els estudiants puguin pagar-la a preu de primera vegada quan la matriculació estigui vinculada a les condicions generades per la situació de emergència derivada de la covid-19 en el curs 2019-20.

Amb la rebaixa del 30%, més del 85% del cost d'un grau universitari anirà a càrrec del finançament directe de la Generalitat i el percentatge superarà el 95% en el cas dels estudiants amb rendes més baixes, segons la secretaria.