Els museus de Banyoles reobren el 9 de juny amb entrada gratuïta tot el mes

Els museus de Banyoles reobriran al públic el 9 de juny i l'entrada serà gratuïta durant tot el mes. La mesura forma part del pla de desconfinament cultural municipal amb la desescalada de la covid-19. En relació a les mesures de seguretat i higiene que estableixen els protocols, el Museu Arqueològic i el Museu Darder han intensificat la neteja i desinfecció de tots els espais i elements, sobretot els que es troben a l'abast del públic. I s'ha establert un punt amb gel desinfectant a l'espai de recepció de cada museu i diferents punts d'informació i senyalització per recordar als visitants les mesures d'higiene.

Per entrar als museus serà obligatori l'ús de mascareta i la visita es podrà fer individualment o en grups concertats. Les botigues dels museus estaran obertes, però els productes només es podran adquirir sol·licitant-ho al personal d'atenció al públic. A partir del 28 de juny està previst que es reprenguin també les activitats dels museus i també del Parc Neolític de La Draga, la Vila Romana de Vilauba i el Monestir de Sant Esteve.

La reobertura dels Museus forma part del Pla de desconfinament dels equipaments culturals que es va iniciar el 25 de maig amb la reobertura de la Biblioteca i aquest dilluns passat, de l'Arxiu Comarcal. A partir de dilluns vinent la biblioteca amplia els serveis. Els majors de 14 anys podran accedir a quatre dels ordinadors de l'equipament, una hora per dia i amb cita prèvia en hores concretes. També s'amplia l'horari de la bústia de retorn, que serà tots els dies i hores, també de cap de setmana. Des del 25 de maig, quan es va reobrir l'equipament, la Biblioteca ofereix el servei de préstec i retorn de documents amb cita prèvia.

També s'han iniciat les preinscripcions per la proper curs 2020- 2021 a l'Aula de Teatre i a l'Escola Municipal de Música, en aquest últim cas amb un 50% de bonificació a les matrícules.



Reobertura de la resta, el setembre

Pel que fa a la resta d'equipaments culturals municipals, es preveu que al setembre es reobrin el Teatre Municipal, l'Auditori de l'Ateneu i la Factoria d'Arts Escèniques. El regidor de Cultura, Miquel Cuenca, ha destacat que "la cultura no s'ha aturat durant el confinament, s'ha reinventat i alguns serveis, com l'Escola Municipal de Música i l'Aula de Teatre, han fet un esforç extraordinari per ser presents i ajudar els seus usuaris, però s'ha demostrat que part de l'experiència de la cultura, les arts en viu, són insubstituïbles, no es poden suplir amb versions digital o telemàtiques". "Tenim set de cultura i per això estem desplegant un pla de desconfinament cultural per anar recuperant el pols cultural de la ciutat", ha afegit.

A banda de la represa d'equipaments, des de l'Àrea de Festes es treballa també per recuperar la programació d'activitats coincidint amb la celebració el proper 23 de juny de la revetlla de Sant Joan, la Diada de Sant Jordi, que es farà el 23 de juliol, i les Festes d'Agost, que està previst que se celebrin del 13 al 17 d'agost.

També s'està treballant amb una nova proposta d'activitats culturals al carrer que se celebrarà durant els mesos de juliol i agost.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus