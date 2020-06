Olot programa concerts per seguir des del cotxe i actes culturals adaptats a la crisi

L'Ajuntament d'Olot ha programat un cicle d'activitats culturals per aquest juny adaptades a les mesures de seguretat i limitacions d'aforament de la covid-19. El cicle, batejat amb el nom d''Encontres a la segona fase', es farà del 12 al 27 de juny i portarà música en directa a espais naturals i al pati de l'hospici així com propostes més innovadores com ara dos concerts que es podran seguir des d'un cotxe, bici o moto tot sintonitzant una freqüència de ràdio.

L'objectiu de la iniciativa és retornar la cultura als espais públics i ajudar els professionals del sector en aquests moments de dificultats per la crisi. El cicle donarà feina a un centenar d'artistes locals i a una vintena d'empreses amb un pressupost de 65.000 euros.

L'Ajuntament d'Olot ha programat un cicle d'activitats culturals adaptades a la situació de desconfinament i a les mesures de seguretat de la covid-19. El seu alcalde, Pep Berga, ha reivindicat en una roda de premsa telemàtica el paper de les arts i la cultura durant el confinament per "fer més fàcil" la situació. I ara que s'ha començat a entrar en la desescalada, consideren que ha arribat el moment de donar suport als professionals de la cultura de la comarca i ajudar-los en la reactivació. "Serà el sector que més severament en patirà les conseqüències", ha dit Berga, tot subratllant la necessitat de fer-los costat en aquests moments difícils per garantir que en un futur la societat podrà continuar gaudint de les seves propostes.

L'estat d'alarma va impedir poder celebrar esdeveniments importants a la ciutat com el Sismògraf o el MOT i el que s'ha fet ara és "reinvertir" els recursos alliberats per l'aturada cultural en aquest nou cicle de reactivació. Des el consistori animen altres municipis a seguir l'exemple per contribuir entre tots en la recuperació del sector.

El cicle s'ha batejat amb el nom d''Encontres en la segona fase', fent un joc de paraules amb el desconfinament i la famosa pel·lícula d'Steven Spielberg. La iniciativa vol retornar l'activitat cultural a la ciutat en aquesta "nova normalitat" on caldrà complir amb les recomanacions de les autoritats sanitàries.



Autoconcerts, contes i música en directe per torns

El cicle proposa una desena d'iniciatives que es faran del 12 al 27 de juny, algunes seran gratuïtes però d'altres seran de pagament perquè tindrà un aforament limitat. Destaquen els dos concerts dobles que caldrà seguir des d'un vehicle i sintonitzant una freqüència de ràdio. Es farà a l'esplanada de l'antiga estació i hi actuaran Relat i Kozama el 19 de juny i l'altre es farà el 20 de juny en format més familiar i amb les actuacions de Pop per Xics i El Pot Petit. Es preveu un aforament d'una seixantena de vehicles.

També hi haurà concerts de música clàssica al pati de l'Hospici, a càrrec de la violencel·lista Eva Curto i del pianista Marc Romero. L'aforament serà molt reduït i el públic canviarà després de cada peça, per deixar espai per a més oients. D'altra banda, Anna Roca portarà en aquest espai els contes que ha explicat aquests dies des de casa a través del seu Instagram. Cada quinze minuts entrarà un grup d'espectadors i l'actriu els explicarà un conte diferent. Roca ha explicat que té moltes ganes de tornar a entrar en contacte amb el públic perquè fer-ho des d'una pantalla és "molt estrany".

I en un entorn natural, també hi haurà l'actriu Anna Confetti amb el seu personatge Ste, acompanyat de la seva peculiar cadira. A través de les xarxes socials, es donaran pistes per trobar-la i, al llarg del recorregut, hi haurà les actuacions musicals de Marta Rius, Constan, Pep Puigdemont, Pascal Trio, Jessica Mellado i Aixopluc. La idea, segons el director de l'Institut de Cultura d'Olot, Ricard Sargatal, és que la gent escolti la música mentre passeja i no hi hagi aglomeracions.

A més, entre el 18 i el 27 de juny, al Museu de la Garrotxa es podrà veure en directe la restauració d'una talla de fusta policromada del segle XVIII de Sant Francesc d'Assís. La restauradora respondrà a les preguntes dels visitants sobre la seva feina.

I en dansa, també es proposa un projecte dirigit i coreografiat per Quim Bigas, amb textos de Marina Espasa, dansa d'Èlia Teis i vídeo de Zeba Produccions. El d'Olot és un dels quatre capítols que té el muntatge on també hi participen Lloret de Mar, Terrassa i Mataró. Els espectadors interessats, pagaran una entrada per veure el capítol per la plataforma Zoom de 10 minuts i també podran gaudir de la peça acabada amb totes les parts un cop s'hagi completat el projecte. L'altra de les propostes via Zoom va a càrrec de la companyia de Marga Socias. 'Separades però juntes' és una experiència poètica i sensorial.

El projecte també dona suport en altres produccions de companyies com Slow Olou, el col·lectiu Nyam Nyam o els treballs d'artistes visuals com Alícia Vogel Vogel, Adrià Gamero Casellas i Tate Lucena. En total es donarà feina a un centenar d'artistes, als quals cal sumar una vintena d'empreses relacionades amb el sector de la cultura que també treballaran en aquesta iniciativa que té un pressupost de prop de 65.000 euros.

Les entrades surten a la venda avui a les 16 h. i només es podran comprar de forma anticipada al web d'Olot Cultura.

