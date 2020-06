El cinema Montgrí, el primer a encendre el projector de nou

El projector del Cinema Montgrí de Torroella de Montgrí es va tornar a encendre ahir a la nit per projectar el documental Pavarotti. La sala torroellenca es va convertir així en la primera de Catalunya a reprendre les projeccions després del confinament obligat pel coronavirus.

De les 420 butaques que hi ha, tan sols un centenar no estaven encintades per ajustar-se al terç de l'aforament. Hidrogel, recorreguts marcats i obligació de dur mascareta eren les altres mesures de seguretat que es van trobar els espectadors de la sala.