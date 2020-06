Marco Mezquida, protagonista d'una classe magistral presencial a Girona

El pianista menorquí Marco Mezquida impartirà dilluns una classe magistral presencial a Girona organitzada per La Marfà-Centre de Creació Musical. La sessió, que té les vint places exhaurides des de fa mesos, estava inicialment programada per al 23 de març i es va posposar amb motiu del coronavirus. S'adreça a pianistes de tots els nivells, des de principants a professionals, per conèixer millor els aspectes fonamentals que configuren la pràctica pianística de Mezquida.

Aquesta classe magistral, inclosa en la programació formativa de La Marfà, tindrà lloc a l'Auditori de La Mercè de forma excepcional, i s'organitzarà d'acord amb les mesures vigents de prevenció i distanciament social.