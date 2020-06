Olot estrena la nova normalitat cultural

Adaptades a les mesures de seguretat i als límits de capacitat que marca la prevenció contra la COVID-19, per seguir en directe o des del cotxe, però activitats culturals al cap i a la fi, amb noms com els grups Relat, Kozama, el Pot Petit o la companyia teatral Anna Roca. Olot ha decidit tornar la cultura a l'espai públic amb un cicle de propostes adaptades a la nova normalitat, batejat com a Encontres a la segona fase, que celebrarà del 12 al 27 de juny i vol reactivar el sector cultural de la ciutat després de l'aturada pel coronavirus, donant feina a un centenar d'artistes locals i una vintena d'empreses.

Com que la crisi sanitària va obligar a ajornar algunes de les cites culturals més destacades de la capital garrotxina, com el Sismògraf –ara reconvertit en diverses cites durant la tardor– o el festival MOT –traslladat al 2021–, l'Ajuntament reinvertirà recursos alliberats per l'aturada cultural –uns 65.000 euros– en aquest cicle per a la reactivació, una proposta que confien que serveixi d'exemple en altres municipis per ajudar a posar en marxa de nou el sector.

En total, s'han previst una desena d'activitats, algunes de gratuïtes i d'altres de pagament, perquè tindran un aforament reduït, amb entrades que ja es poden comprar anticipadament al web d'Olot Cultura.

Entre les propostes hi ha dos concerts dobles que caldrà seguir des d'un vehicle a través d'una freqüència de ràdio a l'esplanada de l'antiga estació, un espai amb capacitat per a una seixantena de cotxes. Un anirà a càrrec de Relat i Kozama –el nou projecte dels membres d'Hora de Joglar– i el segon el protagonitzaran Pop per Xics i El Pot Petit.

Una altra de les propostes són concerts íntims de música clàssica al pati de l'Hospici, a càrrec de la violoncel·lista Eva Curto i del pianista Marc Romero. Com que hi haurà una capacitat limitada d'espectadors, el públic canviarà després de cada peça, per deixar espai per a més oients.

D'altra banda, la companyia Anna Roca portarà també al pati de l'Hospici els contes que ha anat explicant durant el confinament a Instagram. Cada quinze minuts entrarà un grup d'espectadors i l'actriu els explicarà un conte diferent.

Els olotins es trobaran l'actriu Anna Confetti amb el seu personatge Ste tot passejant per la ciutat, per evitar les aglomeracions del públic. Al llarg del recorregut, també hi haurà petites actuacions musicals a càrrec d'artistes com Marta Rius, Constan, Pep Puigdemont, Pascal Trio, Jessica Mellado i Aixopluc.

El cicle inclou també dues propostes per seguir des de casa a través de la plataforma de videotrucades Zoom. L'una és un projecte de dansa dirigit i coreografiat per Quim Bigas, amb textos de Marina Espasa, dansa d'Èlia Teis i vídeo de Zeba Produccions. El d'Olot és un dels quatre capítols que té el muntatge, on també participen Lloret de Mar, Terrassa i Mataró. L'altra proposta via zoom va a càrrec de la companyia de Marga Socias, Separades però juntes.

A més, entre el 18 i el 27 de juny, al Museu de la Garrotxa es podrà veure en directe la restauració d'una talla de fusta policromada del segle XVIII de Sant Francesc d'Assís i la restauradora respondrà les preguntes dels visitants.

En el marc d'aquest projecte, el consistori olotí també dona suport en altres produccions de companyies com Slow Olou, el col·lectiu Nyam Nyam o els treballs d'artistes visuals com Alícia Vogel Vogel, Adrià Gamero Casellas i Tate Lucena.