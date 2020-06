el sons del món se celebrarà, amb menys públic i Sopa de Cabra i Manel, al cartell

? El festival empordanès Sons del Món manté l'edició prevista per a aquest estiu, en una versió adaptada a les restriccions sanitàries, amb nou concerts a la Ciutadella de Roses, entre ells els de Manel, Sopa de Cabra i Stay Homas. Per adaptar-se a la normativa, limitarà la capacitat del recinte rosinc, que habitualment acull uns 2.200 espectadors, a només 800.

Entre els primers noms anunciats per l'organització hi ha Sopa de Cabra, que actuarà al certamen el 31 de juliol; Manel, que ho farà el 8 d'agost; i els Stay Homas, l'endemà, 9 d'agost. La pandèmia ha obligat a posposar fins al juliol del 2021 el concert ja anunciat de Good Save The Queen i fins a finals de mes, el festival no decidirà si els concerts de petit format que realitza als cellers de la DO Empordà es podran fer o no.

Les entrades per als primers artistes confirmats ja estan a la venda.