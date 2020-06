L'Auditori de Girona torna a acollir concerts, ara amb el públic a casa

us estrimem fest

La infraestructura del festival a l'auditori gironí. us estrimem fest

El grup gironí El Pot Petit va ser l'encarregat ahir a la tarda d'obrir l'Us Estrimem Fest, un festival de música familiar en línia amb concerts des de l'Auditori de Girona perquè el públic en gaudeixi des de casa. Quatre referents de la música familiar a Catalunya -a més d'El Pot Petit, Dàmaris Gelabert, Reggae per Xics i Xiula- s'han unit en aquesta proposta, que continua avui i el cap de setmana vinent.

Els concerts es transmeten en streaming a través de Ticket Concerts (i els seus diversos suports, web, televisió connectada i app) i a la sala no hi ha espectadors, però sí cinc càmeres i un equip de realització professional per enviar l'emissió en directe. A més, els grups ofereixen interacció en directe des de les xarxes socials amb els més petits.

Aquesta, però, no va ser l'única proposta musical en línia d'ahir a Girona. Els empordanesos Di-Versiones també van oferir ahir al vespre un concert en solitari, que es va poder seguir a la xarxa i a través de Televisió Costa Brava i funcionava amb el sistema de taquilla inversa.