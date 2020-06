Pep Sala i Miquel Abras, al Musicant de Campllong

Pep Sala, Miquel Abras amb el Cor Geriona o la Black Music Big Band són alguns dels artistes que participaran en la dissetena edició del Musicant de Capllong, que se celebrarà del 25 al 29 d'agost. El consistori i la comissió organitzadora del festival confirmen que, «sempre que no hi hagi noves contraindicacions sanitàries que ho impedeixin» el festival tirarà endavant com estava previst i que ja s'està treballant per garantir les condicions de seguretat per al públic i els artistes participants.

Així, adaptaran els espais per evitar aglomeracions i limitaran la cabuda del recinte, s'ampliarà la zona de pàrquing, es modificaran els escenaris i espais per als artistes i se seguiran les mesures d'higiene necessàries per garantir la seguretat de tothom i el compliment dels protocols establerts per als espectacles públics.

«La complicitat entre l'organització, els artistes, els patrocinadors i els col·laboradors han permès assumir l'edició d'aquest any excepcional com un repte de responsabilitat amb la cultura, amb la normalitat social i amb els assistents fidels i tots els aficionats a la música dels Països Catalans», assenyala el festival.

Pel que fa al cartell, Pep Sala encapçala el programa; també es podrà veure l'actuació de Locus Desperatus, un grup de música antiga especialitzat en la música medieval; Jonatan Penalba, cantautor d'origen valencià; el bisbalenc Miquel Abras, que actuarà juntament amb el Cor Geriona i la Black Music Big Band, amb un espectacle inèdit de versions d'Aretha Franklin.

Les entrades sortiran a la venda 15 de juliol a un preu d'entre 12 i 15 euros i també hi ha un abonament dels quatre concerts per 50 euros.