De sala de ball a espai per a actes culturals

Concebut com a sala de ball, l'Odeón va ser l'únic teatre en funcionament a la ciutat de Girona entre 1857 i 1861, uns anys en què el Municipal va estar en obres per revertir el seu estat ruïnós. El seu propietari, Joan Artau, va fer una forta inversió per condicionar-lo mentre duressin els treballs, i va acollir comèdies, sarsueles, revistes musicals, mítings polítics i altres actes socials fins a la reobertura del Teatre Municipal, a qui va acabar venent les decoracions. Durant dècades va estar ocupat per la fusteria Lladó i el taller de cromats Encesa, fins que a mitjans de l'any passat es va anunciar la reconversió de l'espai en un cafè restaurant, un projecte que va aixecar una forta polseguera i que, finalment, va quedar descartat.