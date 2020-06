La biblioteca de Palafrugell supera els 100 préstecs en una setmana

La biblioteca de Palafrugell va tornar a obrir les seves portes la setmana passada amb l'entrada a la fase 2, per dur a terme el servei de préstec amb cita prèvia. En aquest temps, la biblioteca ja ha deixat més de 100 documents i ha tingut unes 400 devolucions dels préstecs efectuats abans del confinament.

D'altra banda, durant aquests dies, el personal de la biblioteca ha atès més de 200 demandes d'informació dels usuaris de Palafrugell, resoltes per telèfon o correu electrònic i ha preparat packs de llibres infantils per a famílies que «han tingut molt èxit», comuniquen des de la biblioteca. A més, durant tot el confinament es van fer servir les xarxes socials per compartir informació cultural i de servei i, en especial, per difondre el seu fons documental amb fotografies perquè la ciutadania s'assabentés de les novetats literàries.

En aquesta tornada, la biblioteca palafrugellenca està vetllant per la seguretat dels seus usuaris i del seu personal. En aquest sentit, els usuaris han de demanar cita prèvia per encarregar els llibres o documents, entrar a l'equipament a recollir els documents mitjançant un circuit tancat, i només es poden fer consultes a sala d'aquells documents exclosos de préstec. Des de la biblioteca han explicat que amb la introducció de les noves fases s'aniran reobrint més serveis i espais segons marqui la normativa.



Confinats amb llibres electrònics

Unes 65.000 persones es van acollir a algunes de les activitats relacionades amb la lectura digital a les biblioteques de Catalunya durant el confinament, segons van informar ahir des del Servei de Biblioteques del Departament de Cultura. El préstec digital a través de la plataforma eBiblioCat es va elevar fins a les 264.348 operacions entre el 13 de març i el 26 de maig, una xifra que suposa un augment del 410% respecte al mateix període del 2019 i és pràcticament la mateixa que tots els préstecs que es van fer l'any passat.

A més, la plataforma també va registrar 45.000 nous usuaris, el que suposa un increment de més del 1.000% respecte al mateix període de l'any passat i més del doble de tots els que s'hi van inscriure el 2019.

Quan els equipaments van haver de tancar, al març, es va incrementar l'oferta de col·leccions digitals i activitats virtuals com clubs de lectura o hores del conte en línia i van universalitzar l'accés a la plataforma eBiblioCat per als que no tinguessin carnet. L'aposta va tenir resposta per part del públic i no només pel que fa als llibres. El visionat de pel·lícules, documents i d'altres materials audiovisuals també es van incrementar exponencialment durant les setmanes de confinament que, pràcticament, es van triplicar respecte l'any anterior. El mateix va passar amb la música clàssica del catàleg d'eBiblioCat, que va registrar un augment d'usuaris del 610%.

La directora general de Creació, Acció Territorial i Biblioteques, Àngels Ponsa, va destacar ahir «l'aliança» entre les institucions, concretament, entre el Departament de Cultura, les diputacions i l'Ajuntament de Barcelona, que va permetre facilitar a tots els ciutadans de Catalunya l'accés immediat a la plataforma encara que no es disposés d'un carnet de biblioteca pública. «Les dades que presentem són realment satisfactòries i fa que hagi valgut molt la pena aquest treball conjunt», va declarar. També es van incrementar els seus pressupostos per a la compra de llicències de llibres electrònics.