El Festival de la Porta Ferrada adapta la programació i concentra les actuacions a l'agost

El Festival Porta Ferrada ha hagut d'adaptar la programació de l'edició d'enguany a causa de la pandèmia pel coronavirus. Així, el festival ha hagut d'ajornar fins a vuit de les actuacions previstes, moltes d'artistes internacionals, de manera que Jamie Cullum, Ben Harper, Simple Minds, Bad Gyal, Leiva, Kool and the Gang, God Save the Queen i Damaris Gelabert actuaran a l'edició del 2021. Tot i això, s'incorporen al cartell Stay Homas, Miguel Poveda, Ara Malikian, Andrea Motis, Sopa de Cabra i Els Amics de les Arts. A més, la gran majoria de les actuacions seran al Guíxols Arena, on podran accedir fins a 800 espectadors per tal de complir amb la normativa de seguretat. Els concerts se celebraran durant el mes d'agost.

També se celebraran espectacles l'Espai Plaça Abadia, amb un aforament màxim de 400 espectadors. S'hi desenvoluparà el cicle de música clàssica i els concerts en acústic d'artistes locals.

D'altra banda, Albert Pla, Los Secretos i Coque Malla, Nil Moliner, Arnau Griso, Jethro Tull, Amaral i Manel mantenen les seves actuacions a l'edició d'aquest 2020.

Iñaki Martí, director del festival i de la promotora de concerts TheProject, es mostra optimista amb la resposta del públic i remarca que s'ha fet "un gran esforç per salvar i reprogramar a tots els artistes". "Hem aconseguit que el seguidor de Porta Ferrada pugui gaudir de la majoria dels concerts anunciats entre aquest any i el que ve", ha destacat.

Així, assenyalen que han dissenyat dos espais on el públic es trobarà "amb totes les comoditats" que donen els recintes a l'aire lliure i només s'haurà de preocupar de gaudir dels artistes. "Ja ens encarregarem des de l'organització de vetllar pel seu benestar mantenint en tot moment els protocols que exigeix aquesta crisi sanitària", prometen.

Amb tot, detallen que el pressupost queda sobre els 700.000 € i diuen que posaran a la venda al voltant de 14.000 entrades. Pel que fa a les entrades ja adquirides per als concerts ajornats, l'organització ha explicat que seran vàlides per a la nova data. En cas que no es pogués, es pot demanar la devolució e l'import.

Per la seva banda, Albert Mallol, director artístic, explica que la programació queda reestructurada, mantenint algunes de les actuacions previstes i afegint noms "de nivell", i assegura que segueixen preservant la diversitat d'estils i el caràcter obert de la programació. "És l'ADN del nostre festival", resumeix.

Per la seva banda, Josep Saballs, regidor de l'Ajuntament de Sant Feliu responsable del festival, relata que el seu objectiu principal és ser "un element dinamitzador", tant en l'àmbit comercial, turístic com el de promoció. "La història del nostre festival ha estat clau per reinventar-nos. El suport de tota una ciutat al darrera ha possibilitat que també aquest estiu, adaptant-nos a allò que ens indiquin les autoritats sanitàries, podrem gaudir d'un gran estiu a Sant Feliu", assegura.

Programació

Pel que fa a la nova programació, Stay Homas encetarà el festival el dimecres 5, seguit l'endemà per Albert Pla i el divendres per Los Secretos i Coque Malla. Nil Moliner actuarà el dia 8, Arnau & Griso el 9, Jethro Tull el 12 i Andrea Motis pujarà a l'escenari el 13.

El divendres 14 serà el torn d'Ara Malikian, el 15 i el 16 d'Amaral i el 18 de Sopa de Cabra. Ja encarant l recta final, Miguel Pveda, actuarà el dia 19, Manel el 21 i tancarà els concerts al Guíxols Arena Eadla el dissabte 22 d'agost.