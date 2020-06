Juli Garreta, natura i art confinat per a les exposicions de la desescalada

Els museus de les comarques gironines han començat a reobrir les seves portes al públic amb l'entrada de la regió sanitària a la fase 2. Així, al llarg de la darrera setmana i durant els pròxims dies s'inauguren exposicions de tota mena als diferents municipis: un recorregut històric del compositor Juli Garreta i Arboix al Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols, un conjunt de dibuixos i pintures de Jaume Ramot i Sergi del Rio al Museu del Suro de Palafrugell o bé un recull dels treballs dels alumnes de l'Escola Municipal d'Art al Centre Cultural La Mercè de Girona en són clars exemples.



Girona

Amb el títol Art en temps de confinament, s'obre al públic avui mateix i es podrà visitar fins al 31 de juliol al claustre i a la sala pati de La Mercè. Les il·lustracions responen a les propostes artístiques que el professorat ha anat plantejant als alumnes de l'Escola Municipal d'Art al llarg dels darrers dos mesos i mig, des que es va decretar l'estat d'alarma. Totes les activitats es van anar recollint al web Art en temps de confinament i s'han compartit a través de les xarxes socials del centre.



Sant Feliu de Guíxols

El Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols va inaugurar divendres una exposició sobre el compositor Juli Garreta, lligat amb el fet que fos sardanista. A la mostra s'hi pot trobar un recorregut històric que s'inicia amb el contrapàs com a antecedent de la sardana, passant pels instruments de la cobla, informació sobre diferents formacions de la localitat i escoltar sardanes.

Des del Museu afirmen que «l'exposició permet conèixer una mica millor el seu protagonista, trencant algun dels mites que han acompanyat la figura de Garreta d'ençà de la seva mort: el seu suposat autoaprenentatge o el fet de no haver viatjat prou». Així mateix, hi ha un apartat concret dedicat a l'«entusiasme» que la seva obra, més enllà de la sardana, va produir en altres compositors que li eren contemporanis, com és el cas de Stravinski.

De moment, l'exposició només es pot visitar els divendres, dissabtes i diumenges; horari que s'anirà ampliant en els pròxims dies a mesura que avancin les normes sanitàries de seguretat. Des del museu creuen que la mostra serà «un retorn a la cultura com a punt trobada social, la reivindicació del paisatge guixolenc com a font d'inspiració i creativitat, i un nou impuls al coneixement».



Palafrugell

El Museu del Suro acull l'exposició Els ocells de la sureda i l'entorn mediterrani. Diari d'un naturalista, un recull de dibuixos i pintures dels artistes Jaume Ramot i Sergi del Rio. L'exposició, que es pot visitar fins al 25 de juliol, es complementa amb un espai infantil, un audiovisual sobre el procés creatiu dels dibuixants i un seguit de vitrines amb mostres i elements propis dels naturalistes. A través de les quatre estacions i dels escrits dels autors es poden conèixer les espècies més representatives de la sureda, les curiositats en les migracions, la reproducció, l'alimentació i els recursos alimentaris.



Banyoles

Els museus de Banyoles reobriran demà al públic i l'entrada serà gratuïta durant tot el mes, mesura que forma part del pla de desconfinament cultural municipal. En relació amb les mesures de seguretat i higiene que estableixen els protocols, el Museu Arqueològic i el Museu Darder han intensificat la neteja i desinfecció de tots els espais i elements, sobretot els que es troben a l'abast del públic. I s'ha establert un punt amb gel desinfectant a l'espai de recepció de cada museu i diferents punts d'informació i senyalització per recordar als visitants les mesures d'higiene.

Pel que fa a la resta d'equipaments culturals municipals, es preveu que al setembre es reobrin el Teatre Municipal, l'Auditori de l'Ateneu i la Factoria d'Arts Escèniques.