L'escola de cultura popular El Foment de Girona obre les inscripcions per al proper curs

L'escola de cultura popular El Foment de la ciutat de Girona ha obert les inscripcions per al proper curs que començarà el setembre. Es tracta d'un centre que proposa cursos de dansa, glosa i cançó d'arrel popular. Les inscripcions es faran de forma telemàtica a través del web del centre, situat als baixos de la plaça dels Mercaders del Barri Vell de la ciutat. El Foment ha programat cursos com a activitats extraescolars, però també ofereix cursos per a joves, adults i també per fer en família. El centre de cultura popular va obrir les seves portes el 29 de febrer, però va haver de suspendre totes les activitats previstes a causa del confinament.

Des de l'escola han avançat que l'equip docent està format per persones pedagògicament qualificades, en formació permanent i també en actiu dins del món artístic. A més, el centre també ha explicat que els professors rebran una formació específica per al compliment de les mesures de seguretat sanitàries de cara al proper curs.