Amaia, Mishima, Ketama o Kiko Veneno actuaran a les Nits del Fòrum de Barcelona

L'amfiteatre del Parc del Fòrum de Barcelona acollirà des de finals de juny i durant els mesos de juliol, agost i setembre fins a 70 nits de música en directe a l'aire lliure, en el marc de les Nits del Fòrum, un projecte promogut pel festival Primavera Sound. Amaia, Mishima, Zenet, Carolina Durante, La Mala, Ferran Palau, Triángulo de Amor Bizarro, Belako, Christina Rosenvinge, Mujeres, Kiko Veneno, Ketama, Yung Beef, Javiera Mena o Los Punsetes són alguns dels artistes que passaran pel recinte, segons va indicar ahir el Primavera Sound en un comunicat.

La proposta combinarà la música en directe al capvespre a l'espai del Fòrum, amb oferta gastronòmica, vistes al mar i les actuacions d'una vintena de DJs. «Nits del Fòrum neix com un esforç col·lectiu amb l'objectiu de revitalitzar la proposta cultural de la ciutat després del cop que ha suposat la crisi sanitària per a tot el sector», ha indicat l'organització.



Un programa eclèctic

Entre les actuacions anunciades i dins de la proposta Nits del Fòrum destaquen els concerts de Ferran Palau obrint el cicle la nit del 2 de juliol amb Anna Andreu; Christina Rosenvinge (el 12 de juliol), Triángulo de Amor Bizarro (17 de juliol), Pavvla (18 de juliol), Mujeres (19 de juliol), Mishima (25 de juliol), el trio Cariño (8 d'agost), Carolina Durante (el 21 d'agost), Kiko Veneno (22 d'agost) i Amaia (12 de setembre). Formen també part de la programació La Mala (10 de juliol), Dorian (18 de setembre), Los Punsetes (9 de juliol), Leïti Sene (4 de juliol), Núria Graham (15 d'agost), Belako (28 d'agost) així com Bejo (3 de setembre) i el cantant de trap Yung Beef (19 de setembre).

La programació de Nits del Fòrum també s'obrirà al rock amb El Drogas (7 d'agosto), Zenet (8 de juliol), Smoking Souls (15 de juliol), Los Mambo Jambo (6 d'agost), La Sra. Tomasa (19 d'agost). Actuaran en aquell espai també Ketama (31 de juliol), Diego El Cigala (27 d'agost) i Capullo de Jerez (18 d'agost) i el jove bailaor El Yiyo (21 de juliol).

També hi haurà cinc nits dedicades a bandes tribut d'artistes llegendaris com Aretha Franklin (Think, 5 de juliol), Héroes del Silencio (Deriva, 2 d'agost), Queen (Play the Game, 16 d'agost), The Cure (Obscure, 23 d'agost) i Amy Winehouse (The Amy's Soul, 20 de setembre).