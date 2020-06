Els arxius catalans celebren en línia el Dia Internacional dels Arxius

Uns 60 arxius catalans celebren el Dia Internacional dels Arxius, que es commemora el 9 de juny, amb una campanya durant tota la setmana sota el lema «Persones-Vides-Arxius» que busca posar l'accent en els usuaris. La campanya, impulsada pel departament de Cultura, consistirà en la publicació a partir d'avui d'una sèrie de vídeos a YouTube en què els usuaris «expliquen les seves vivències com a part participativa de l'arxiu i donen a conèixer les històries reals que hi ha darrere dels documents que estan consultant des d'un punt de vista personal». En els vídeos també apareixen «altres persones vinculades amb els serveis d'arxius, ja siguin com a part d'empreses que han donat el seu fons documental, membre d'una associació que ha dipositat fotografies o com a persona anònima que ha donat les cartes dels seus avis». La celebració també vol «reivindicar els arxius com serveis a la comunitat» i destacar «la funció social dels arxius i les estratègies que impliquen a la ciutadania a través de l'ús de tecnologies».