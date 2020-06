Carla Simón ha ajornat el rodatge d' Alcarràs, la seva nova pel·lícula, fins al juny del 2021. La cinta s'havia de filmar aquest estiu, però la pandèmia l'ha obligat a posposar per la interrupció dels assajos amb l'elenc no professional de la pel·lícula, així com per les les mesures de seguretat imposades als rodatges en els propers mesos.