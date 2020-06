Girona concentra els 14 concerts del cicle Notes al Parc a la Devesa

L'Ajuntament de Girona ha decidit ampliar enguany el cicle de concerts i espectacles Notes al Parc amb 14 actuacions gratuïtes que es faran a la plaça de les Botxes de la Devesa. El regidor de Cultura, Carles Ribas, va destacar ahir en la presentació del cicle que aquest any apostaran pels «grups de quilòmetre zero». Els concerts s'han adaptat a les normatives sanitàries i per això s'ha optat per concentrar la programació a la Devesa. Tot i que els concerts seran gratuïts caldrà reservar una entrada a través del web municipal o de forma presencial a l'Auditori o al Teatre Municipal.

Ribas va detallar que en aquesta edició s'han marcar per objectiu reactivar el sector musical de les comarques gironines. Notes al parc es farà entre l'1 de juliol fins al 29 d'agost i els concerts tindran lloc «cada dimecres i cada dissabte a partir de les vuit del vespre». Sobre els estils musicals dels grups convidats, Ribas va destacar que en aquest cicle de concerts hi haurà un ampli ventall de gèneres musicals per a tots els gustos..

La programació del cicle arrencarà el dimecres 1 de juliol amb l'actuació del Trio Capmany. Continuarà amb Luw (dissabte 4 de juliol), Joina (dimecres 8 de juliol),Mos Azimans (dissabte 11 de juliol), Ramon Bassal & Marc Piqué (dimecres 15 de juliol), Xavier Calvet (dimecres 22 de juliol), la Jove Orquestra de les Comarques Gironines (dissabte 25 de juliol), The Altist Viola Quartet (dimecres 29 de juliol), Bigblack Rhino (dimecres 12 d'agost), Les Anxovetes (diumenge 16 d'agost), David Mauricio (dimecres 19 d'agost), Paula Grande (dissabte 22 d'agost), Girona Jazz Project Big Band (dimecres 26 d'agost) i Oriol Mallàs i Maria Àngels Pardàs (dissabte 29 d'agost).

Un nou Escènit

Aquest estiu també hi haurà programació d'arts escèniques a la ciutat amb una edició més de l'Escènit. Aquest any es manté la programació a la plaça del Pallol i a la Devesa i també els espectacles familiars dels dilluns a partir de dos quarts de vuit del vespre. El funcionament de l'Escènit, però, serà el mateix que el de Notes al Parc i també caldrà reservar les entrades gratuïtes de forma virtual o presencial. Dins de la programació d'Escènit, Ribas va destacar l'actuació de Quim Masferrer que acostarà el seu nou espectacle a Girona. En ell, passejarà a dalt d'una furgoneta per diversos carrers del Barri Vell mentre interactua amb el públic que es va trobant pel carrer.

A més, el 8 de juliol també es farà un recull de diferents arts escèniques al parc de la Devesa. Els espectadors podran anar passejant pel parc urbà i es trobaran amb diferents artistes de disciplines diferents com ara la dansa, el circ o el teatre.



Els espais cívics reobren

Amb l'entrada a la tercera fase del pla de desconfinament, Girona preveu l'obertura dels espais cívics a partir del proper dilluns. Segons va detallar ahir l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, aquesta reobertura és un fet «especial» ja que «permetrà a la ciutadania recuperar els espais de convivència». D'aquesta manera, les entitats podran tornar a reservar sales dels espais cívics.

Per la seva banda, cada centre anirà recuperant el programa d'activitats que hi havia abans de la pandèmia. Per això Madrenas ha demanat a la ciutadania que estigui pendent de les xarxes socials perquè aniran comunicant la represa de cada activitat. Carles Ribas, va detallar que els cursos del Centre Cultural de la Mercè «s'allargaran» per tal que els alumnes que no han pogut assistir a tots aquests mesos de classe puguin recuperar algunes sessions.