Kim Gordon i Él Mató a un Policía Motorizado s'incorporen al Primavera Sound

El Primavera Sound ha afegit una cinquantena d'artistes més al cartell de l'edició 2021, la majoria dels quals ja formaven part del d'aquest any però també amb noves apostes. Entre els nous grups destaquen el trio americà Khruangbin, que s'estrenarà al festival barceloní, el raper punk slowthai, el grup argentí Él Mató a un Policía Motorizado, Evian Christ, Marina Herlop, el quintet The Murder Capital i el productor de techno Terrence Dixon. Entre els que renoven la presència al certamen, s'hi troben Kim Gordon, Arthur Verocai, Les Amazones d'Afrique, Kurt Vile, Rolling Blackouts Coastal Fever, Las Ligas Menores i propostes properes com Die Katapult, Hickeys, Biscuit i Za! & La TransMegaCobla. La vintena edició del festival tindrà lloc del 2 al 6 de juny.

Blond:ish, Chaos in the CBD, Joyhauser, Anika Kunst, Héctor Oaks i William Djoko completaran el cartell de la festa Brunch-On The Beach, una novetat programada per al 20è aniversari i que tindrà lloc el diumenge a la platja de Sant Adrià de Besòs amb un cartell idèntic al previst.