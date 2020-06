Els museus de Banyoles reobren les seves portes amb mesures de seguretat

El Museu Darder i el Museu Arqueològic de Banyoles van obrir dilluns les seves instal·lacions al públic després de romandre tancats des de mitjans de març arran de l'estat d'alarma per la Covid-19. Els dos museus han obert portes amb un seguit de mesures de seguretat i protecció com ara l'ús obligatori de mascaretes per part dels visitants, la disposició de gel hidroalcohòlic desinfectant així com diferents punts de senyalització per recordar als visitants les mesures d'higiene.

Durant tot aquest mes de juny l'entrada als museus serà gratuïta i l'aforament de visitants no podrà superar 1/3 de la seva capacitat. Els horaris d'obertura seran el mateixos que hi havia abans de la pandèmia, de dimarts a dissabte de 10,30 a 13,30 i de 16,00 a 18,30 i els diumenges en horari seguit de 10,30 a 14,00. A partir del 28 de juny, està previst que es reprenguin les activitats.

Paral·lelament a l'obertura de les exposicions permanents, les exposicions temporals que s'havien d'obrir els passat mes de març ja es troben en plena fase de muntatge i que els dos museus treballen per poder-les obrir al públic durant el mes de juliol. El Museu Darder acollirà l'exposició Ernest Costa. Notari del Territori. Per la seva banda, el Museu Arqueològic de Banyoles prepara Denominació d'origen Banyoles.