Pau Donés: músic irrepetible i lluitador

La mort del cantant Pau Donés als 53 anys a conseqüència del càncer que estava combatent des dels últims cinc anys ha suscitat un elogi i un reconeixement unànime tant en l'àmbit humà com artístic en totes les instàncies. La notícia saltava ahir dimarts, al voltant de les 11 del matí, amb un comunicat publicat a les xarxes socials per la seva família.

Bona persona, un músic irrepetible i un lluitador incansable davant de l'adversitat, així és com el món de la cultura a Catalunya i el conjunt de l'Estat espanyol, des de la música al cinema, des de la política a la televisió, veu Pau Donés. Antonio Orozco, un dels primers a reaccionar, va escriure al seu compte d'Instagram: «Mai te n'aniràs, amic meu, mai te n'aniràs». A la mateixa xarxa social, l'actor i humorista Dani Rovira, en tractament per càncer, expressava: «Vas néixer a la cara bona del món. Gràcies per tot el que ens vas donar. Quin matí tan horrorosament trist. Seràs un motiu més per als que segueixen batallant. Descansa en pau, Pau».

«Amb la teva alegria, que tanta falta ens fa, seguirem caminant per aquest món... Amor infinit, Pau. Vola lluny amic» va escriure a Twitter el grup ripollès Txarango. Estopa van expressar un concís « descansa kerido compañero». També emotiu va ser Loquillo, que va apuntar al seu perfil: «Recordo la primera vegada que vaig conèixer en Pau. Guardava un autògraf meu que li havia signat quan encara no es dedicava a la música. Descansa en pau». Mónica Naranjo al seu torn escrivia: «El cel avui sona millor... Bon viatge, Pau...». No podia ser més eloqüent el músic i compositor Manu Guix quan etzibava en un tuit: «Puto càncer dels collons».

El presentador i humorista Andreu Buenafuente, que va tenir oportunitat de parlar amb ell en diversos programes televisius, acomiadava el cantant de Jarabe de Palo amb un «Fins a sempre Pau. Gràcies per la teva música. Vaig poder conèixer-te bé i respectar-te. Estic trist i emprenyat. Te n'has anat massa aviat. Et recordaré sempre!».

El gran èxit de «La flaca»

Marcat per la mort de la seva mare quan tenia 16 anys, Pau Donés va formar amb el seu germà Marc diversos grups abans de crear el 1995 Jarabe de Palo, que va compaginar en els seus inicis amb la seva feina en una agència de publicitat. El seu primer disc, La flaca (1996), va ser un èxit al cap de bastants mesos, gràcies a l'anunci televisiu, i llavors va poder dedicar-se a la música. De fet, Virgin el va llançar com una estrella mundial amb el seu segon treball, Depende (1998) al qual seguirien De vuelta y vuelta, Bonito o 1 m2. Lligat familiarment al poble aragonès de Montanuy, el músic va prosseguir amb la seva carrera, amb discos que van tenir menys repercussió comercial com Adelantando o Somos fins que, el setembre del 2015, va començar una lluita contra el càncer de còlon que el va portar a retirar-se dels escenaris, a escriure la seva autobiografia, 50 palos, a tornar de nou a la música, o instal·lar-se a Califòrnia amb la seva filla Sara. Jarabe de Palo va actuar el 2017 al festival del Castell de Peralada i el 2018 al de Cap Roig.

Fa un parell de mesos va tornar a Barcelona. I el 23 de maig Pau Donés va publicar Eso que tú me das, que s'acompanyava d'un vídeo en el qual se'l podia veure físicament desmillorat i que molts seguidors van interpretar com un comiat.