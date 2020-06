la petjada L'hospital de la Vall d'Hebron: «Gràcies per la teva força, inspiració, compromís i esperit positiu»

? El Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus es va sumar ahir al condol per la mort del líder de Jarabe de Palo. «Gràcies per la teva força, inspiració, compromís i esperit positiu», van expressar ahir, a través de Twitter, poca estona després que es fes oficial el traspàs de Pau Donés. Vall d'Hebron també va recordar en un comunicat que el músic va col·laborar en moltes ocasions amb la institució per donar a conèixer la realitat de la malaltia. El cantant i el director de cinema Albert Solé van treballar durant mesos en el documental Jarabe contra el càncer, un retrat de la lluita de Donés i del dia a dia d'altres pacients i dels professionals que conviuen amb la malaltia. Jarabe de Palo va oferir una sèrie de sis concerts per recaptar fons per a la recerca en càncer.

«Mai oblidarem el teu esforç per donar visibilitat a la malaltia, la teva ajuda per avançar en la recerca i el teu art» va recordar el centre hospitalari també a través del seu perfil de Twitter. En el comunicat, Vall d'Hebron també recorda que els últims dos concerts, titulats «Jarabe i els seus músics contra el càncer», van tenir lloc el desembre de l'any passat, mesos després que el cantant anunciés la retirada dels escenaris. Pau Donés va tocar amb 19 artistes que en algun moment dels últims 23 anys havien posat música a les cançons del grup.

Donés ha estat un dels Amics de Vall d'Hebron «més il·lustres», assenyalen en el comunicat. Els Amics de Vall d'Hebron són persones que fan una donació periòdica per col·laborar en la recerca i l'assistència.