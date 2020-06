Sant Antoni trasllada la cantada d'Havaneres i Boleros al paratge del Collet

L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha decidit mantenir la Cantada d'Havaneres i Boleros de Sant Antoni, que enguany arribarà a la sisena edició amb un canvi d'emplaçament per complir amb les mesures de seguretat per evitar la propagació de la Covid19. La cantada aquest estiu canviarà d'emplaçament i deixarà la platja de Sant Antoni per celebrar-se al paratge del Collet. Aquesta decisió permetrà mantenir les dues nits de concerts, amb un aforament limitat i amb entrada prèvia gratuïta. Per poder complir amb les mesures de seguretat l'aforament es limitarà segons la normativa vigent en el seu moment en un espai ampli i a tocar del mar com és el paratge del Collet. Les entrades per les dues nits de concerts seran gratuïtes i s'hauran de retirar prèviament a les oficines de Turisme i de Cultura a partir del 6 de juliol.

La Cantada d'Havaneres i Boleros de Sant Antoni tindrà lloc els dies 17 i 18 de juliol a les 22 h. La nit del divendres 17 de juliol la protagonitzaran els grups Peix Fregit, Les Anxovetes i Port Bo, mentre que dissabte 18 de juliol actuaran els grups Boira, Neus Mar i Arjau. El repertori de les dues nits s'endinsa en algunes de les haveneres i boleros més coneguts.

La cantada està organitzada per l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, sota la direcció i presentació del periodista Francesc Sànchez Carcassés, qui també conduirà la retransmissió de la cantada el dissabte a través de Televisió Costa Brava i de la Xarxa de Televisions Locals. Aquest esdeveniment arriba a la sisena edició com una de les ofertes musicals de l'estiu més consolidades de la Costa Brava. Enguany serà la quarta vegada consecutiva que es programen dues nits seguides d'havaneres i boleros, i aquest any la cantada de Sant Antoni serà la única que celebra dues nits de concerts a Catalunya.