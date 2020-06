La Schubertíada redueix el cartell i programa deu concerts del 19 al 30 d'agost

La Schubertíada ha anunciat que davant la situació actual arran de la covid-19 l'edició d'enguany serà més breu i amb menys concerts del que s'havia previst en un primer moment.

En total, entre el 19 i el 30 d'agost s'han programat nou concerts a la canònica de Vilabertran i un a la basílica de Castelló d'Empúries i, al mes de juliol, dos concerts a Valdegovía, subseu del festival al País Basc.

El festival va programar en un primer moment 18 concerts, del 14 al 30 d'agost, a Vilabertran i Castelló d'Empúries. L'èmfasi d'aquesta edició estarà en els quartets de corda, amb el Quartet Casals, Cosmos Quartet, Quartet Gerhard i Cuarteto Quiroga. La pràctica totalitat dels concerts cancel·lats es programaran a l'edició del 2021.

El festival comptarà amb la presència de figures internacionals com Matthias Goerne, Juliane Banse, Florian Boesch, Andrè Schuen juntament amb els pianistes Wolfram Rieger, Malcolm Martineau, Alexander Schmalcz i Daniel Heide.

La Schubertíada ha destacat que seguirà mostrant el seu compromís amb el talent jove. D'aquesta manera es podrà veure el duo de piano Anton & Maite, l'organista Joan Seguí, que actuarà a Castelló d'Empuries, o el Kallias Ensemble, format per joves cantants com Mireia Tarragó, Helena Ressureiçao, Eduard Mas, Ferran Albrich, liderats pel pianista i pedagog Francisco Poyato.

A Valdegovía la Schubertíada presentarà concerts a càrrec de la pianista Judith Jáuregui i el Cosmos Quartet amb el violoncel·lista Fernando Arias.

El festival aposta per grans obres mestres del repertori com 'Viatge d'hivern', 'La Bella Molinera', el gran 'Quintet per a dos violoncels' i la 'Fantasia per a piano a quatre mans' de Franz Schubert; el cicle 'El cant dels pobles', el Quartet op. 132 i el cicle 'A l'estimada llunyana' de Ludwig van Beethoven; els cicles de cançons 'Rückert i Lieder eines fahrenden Gesellen' de Gustav Mahler; obres d'orgue de Johann Sebastian Bach així com quartets de Haydn, Schubert, Mozart i Boccherini.



Sense mitja part

Els concerts se celebraran sense mitja part, seran amb aforament reduït i es compliran totes les mesures sanitàries dictades per les autoritats amb motiu de la crisi sanitària provocada per la covid-19.

Les entrades es podran adquirir a la pàgina web del festival a partir del 19 de juny. L'organització contactarà, al llarg de les properes setmanes, amb tots aquells que van comprar entrades per als concerts que s'han hagut de posposar al 2021, per fer-los saber les opcions que posa a la seva disposició.