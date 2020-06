Artistes i polítics ploren a Rosa Maria Sardà

Directors com Juan Antonio Bayona, actors com Antonio Banderas, Javier Cámara o Julián López, polítics des del president de Govern, Pedro Sánchez, a el diputat d'ERC Gabriel Rufián i comunicadors com Julia Otero i Jordi Évole han expressat a les xarxes socials el seu pesar per la mort de l'actriu catalana Rosa Maria Sardà.



L'Acadèmia de Cinema ha avançat aquest dijous també en un tuit la notícia de la mort de Sardà a Barcelona, ??als 78 anys, a conseqüència d'un càncer.



Juan Antonio Bayona, director



"Ens ha deixat un mite de la nostra Cultura. Va brillar al teatre, el cinema i la TV. Com els grans còmics de la història, ens va fer riure hores i hores mentre, sense adonar-nos, ens ensenyava a ser millors persones. Gràcies, Rosa Maria Sardà. DEP ".





Nos ha dejado un mito de nuestra Cultura. Brilló en el teatro, el cine y la TV. Cómo los grandes cómicos de la historia, nos hizo reír horas y horas mientras, sin darnos cuenta, nos enseñaba a ser mejores personas. Gracias, Rosa María Sardá. DEP. pic.twitter.com/4Vrjmky64U — JA Bayona (@FilmBayona) June 11, 2020



"Estimada Rosa. Que pena que marxis. Quant vam riure i com vam aprendre de la teva immens talent. Quina dona especial i brillant vas anar.! Fins Sempre!""La recordo especialment a" Alegre ma non troppo "de Fernando Colomo i" La nena dels teus ulls "de Fernando Trueba. El que vam aprendre de les seves mirades, les seves pauses, la seva fina ironia, les seves frases dites amb mestria ... Una grandíssima còmica. Una pena "."Amb gran tristesa diem adéu a una de les grans de l'escena espanyola. Estimada per tots en vida i ara en el record. DEP Rosa Maria Sardà".

"Has marxat estimada Rosa. Et admirava des de sempre per la teva intel·ligència, la teva agilitat mental, el teu sentit de l'humor, el teu acidesa, la teva forma de dir i interpretar ... Però vaig tenir la sort de treballar amb tu, de conèixer-te i aquí vaig descobrir la teva enorme cor meravellós Fins sempre amiga "

"Diu el tòpic: 'Sempre se'n van els millors'. Però avui es compleix. Se'ns va ser la SARDÁ. La millor de les millors. Un far per a una generació de titellaires i gents de la comèdia Gracies per Tant, Rosa Maria".

"S'ha anat una de gran. Vaig tenir la immensa sort de conèixer-la, treballar amb ella i per si fos poc, entaular una amistat. Aquest buit no s'omple".

"Ens ha deixat Rosa Maria Sardà, no fa gaire vaig tenir el plaer de gaudir del seu art al Teatre Lliure, una abraçada al seu germà Xavier i a tota la família. DEP"

"Rosa Maria Sardà acaba de marxar. La seva grandesa artística i personal estarà en la nostra memòria per sempre. Ha mort a casa, com ella volia, en companyia del seu fill i els seus germans. Fa tres mesos va venir a la ràdio. Les dues sabíem que era l'última vegada ".

Nos deja una de las actrices más queridas y memorables de nuestro país. Rosa María Sardà, historia en mayúsculas de nuestra cultura, ejemplo de sensatez, una mujer luchadora, con fuertes convicciones y gran compromiso social. Te echaremos de menos.

Todo mi cariño para su familia. pic.twitter.com/Q2vHWtkVRb — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 11, 2020

Nos ha dejado Rosa María Sardà, una gran figura de nuestro teatro y de nuestro cine. Mi pésame a sus allegados. Mi aplauso a su enorme aportación a la cultura. pic.twitter.com/2Yay0CaWkP — Pablo Iglesias ?? (@PabloIglesias) June 11, 2020

"Tant de bo aquesta setmana no hagués existit mai. Adéu Rosa. No t'oblidaré mai""Un sopar amb Rosa Maria Sardà i Terenci Moix rivalitzant en explicar anècdotes era el millor que podia ocórrer-en molt de temps. Donassa"."Ens deixa una de les actrius més estimades i memorables del nostre país. Rosa Maria Sardà, història en majúscules de la nostra cultura, exemple de sensatesa, una dona lluitadora, amb fortes conviccions i gran compromís social. Et trobarem a faltar. Tot el meu afecte per a la seva família ".Irene Montero, ministra d'Igualtat"Ha mort Rosa Maria Sardà, una dona valenta i apassionada que deixa una profunda petjada en el cinema i el teatre. Vagi el meu afecte als seus familiars i amistats".Pablo Iglesias, vicepresident de el govern"Ens ha deixat Rosa Maria Sardà, una gran figura del nostre teatre i del nostre cinema. El meu condol als seus afins. El meu aplaudiment de la seva enorme aportació a la cultura"."M'agradava tant el que feia que em donava igual el que pensés. No va només una gran actriu, es va una gran part de el patrimoni cultural que tenim. Si hagués nascut a Boston i no a Barcelona tindria 3 Oscars. Així de gran era. Descansi en pau, Rosa Maria Sardà "."Enorme tristesa per la mort de Rosa Maria Sardà. Trobarem a faltar el teu humor intel·ligent, la teva coherència i el teu compromís amb el socialisme i amb la democràcia. Descansa en pau, companya".