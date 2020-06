Porta Ferrada dedicarà l'edició del 2020 a Pau Donés

El Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) dedicarà l'edició d'aquest 2020 al líder de la banda de Jarabe de Palo, Pau Donés. El músic va morir aquest dimarts després de no superar la seva lluita contra el càncer. Després de l'anunci de la seva mort, el món cultural va mostrar el seu condol a la família i amics de l'artista.

El Festival de la Porta Ferrada vol dedicar ara l'edició d'enguany a la memòria del cantant. Pau Donés va estar lligat amb el municipi de Sant Feliu de Guíxols durant la seva adolescència, mentre estudiava a l'institut de secundària Sant Elm. En un comunicat, la promotora del festival recorda que encara conserva diverses amistats a la vila de la Costa Brava.

Pau Donés havia actuat dues vegades al festival de la Porta Ferrada. La última va ser el 2017, quan el cantant va ser l'artista convidat de la formació local Quercus en una not en què hi va haver múltiples complicitats. En el comunicat conjunt de la promotora del festival i l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols reiteren el seu condol a la família per la pèrdua de l'artista català.