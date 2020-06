Sant Antoni manté la VI Cantada d'Havaneres però la trasllada al Collet

En només cinc edicions, la Cantada d'Havaneres i Boleros de Sant Antoni s'ha consolidat com una de les principals de Catalunya, i aquest any, marcat per la crisi sanitària, serà la única del país amb dos dies de durada i una de les poques que no s'haurà cancel·lat. A les comarques gironines, ja han caigut del calendari dues de les cantades més tradicionals, Calella i Platja d'Aro, però l'Ajuntament de Calonge i els organitzadors del certàmen han trobat la fórmula per mantenir la de Sant Antoni (17 i 18 de juliol a les 22h), capaç de reunir milers d'espectadors a la platja, i la traslladaran de l'espigó de l'Amistat al paratge del Collet. L'aforament serà limitat i per tenir-lo estrictament sota control els espectadors necessitaran una invitació gratuïta per accedir-hi. Aquestes localitats es repartiran a partir del 6 de juliol a les oficines de Turisme i Cultura del municipi.

Amb aquesta decisió de l'Ajuntament, la Cantada d'Havaneres i Boleros de Sant Antoni podrà arribar a la sisena edició complint amb les mesures de seguretat per evitar la propagació de la Covid19. El canvi d'ubicació (els dos indrets estan separats per una distància de menys de deu minuts a peu) permetrà mantenir les dues nits de concerts, amb un aforament limitat que es determinarà en funció de la normativa vigent en el seu moment. El paratge del Collet és un espai ampli i a tocar del mar que ja ha acollit altres estius esdeveniments destacats com el Costa Brava Fashion Weekend.

La cantada està organitzada per l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, sota la direcció i presentació del periodista Francesc Sànchez Carcassés. La nit del divendres 17 de juliol la protagonitzaran els grups Peix Fregit, Les Anxovetes i Port Bo, mentre que dissabte 18 de juliol actuaran els grups Boira, Neus Mar i Arjau. El repertori de les dues nits s'endinsa en algunes de les haveneres i boleros més coneguts. El certàmen es podrà seguir també en directe per Televisió Costa Brava i la Xarxa de Televisions Locals. Els organitzadors estudien muntar una mena d'amfiteatre al Collet, amb magnifiques vistes al mar i a la badia de Palamós, i situaran també una il·luminació especial per potenciar els atractius del nou marc.

La Cantada de Sant Antoni, per tant, serà una de les poques que es podrà celebrar aquest estiu no només a la demarcació de Girona, sinó a tot Catalunya. Arriba a la sisena edició com una de les ofertes musicals de l'estiu més consolidades de la Costa Brava i per quart any seguit proposa dues nits.