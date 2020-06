Les arts de carrer es reivindiquen a Girona

Les arts de carrer han tornat a sortir al seu hàbitat natural per reivindicar la recuperació de l'espai públic per a l'expressió artística. Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida s'han sumat a un manifest que s'ha presentat simultàniament en 25 ciutats d'arreu del món, a través d'accions artístiques col·lectives que han omplert les places de professionals del sector. Més de 900 persones han signat el manifest 'Arts de carrer per a la transformació social', impulsat a Catalunya pel col·lectiu Money For Free. "En aquests moments, les arts son més importants que mai, perquè ens permeten la connexió emocional amb el conegut, però també amb el desconegut", ha dit Sergi Estebanell, impulsor del manifest.

A Girona, una trentena d'artistes de carrer s'han reivindicat al centre de la ciutat. Han pintat cercles de guix al terra del Pont de Pedra, on cadascú ha escrit allò que li expressaven les arts de carrer, mentre es llegia el manifest.

"Recita, pinta, dibuixa, canta, balla i escriu! És el moment d'actuar, ens veiem al carrer", deia l'escrit, reivindicant el "poder transformador" d'aquestes arts, i instant institucions culturals, fundacions, empreses privades i polítics a donar-hi suport. Després de l'acció al Pont de Pedra, els artistes s'han repartit entre la Rambla i la plaça del Vi i, un a un, han anat fent diferents fragments d'espectacles.