Cap Roig ajorna l'edició d'enguany al 2021 i mantindrà part del cartell

El Festival de Cap Roig, organitzat per Clipper's Live amb l'impuls de CaixaBank, ha decidit finalment posposar a 2021 la seva vintena edició, que estava prevista entre el 10 de juliol i el 22 d'agost d'aquest any, «per les circumstàncies excepcionals de la crisi sanitària provocada per la COVID-19». Segons ha informat l'organització de la cita musical de Calella de Palafrugell, «després d'analitzar durant les darreres setmanes la viabilitat i possibilitats d'adaptar el Festival a les noves mesures que afecten la celebració d'espectacles culturals» la direcció ha pres la decisió d'ajornar l'edició d'enguany «com a mostra del compromís i la responsabilitat de l'organització amb la salut dels assistents, els artistes i els diferents equips involucrats aquest esdeveniment musical». Alguns dels concerts que s'havien de celebrar enguany s'ha pogut reprogramar per l'any vinent.

Segons CaixaBank, la decisió de posposar el festival s'ha pres després d'haver estat setmanes treballant per intentar buscar possibles alternatives. L'organització indica que s'ha fet un gran esforç però davant l'obligació de limitar l'aforament en un espai que ja és petit, així com, sobretot, la dificultat per garantir l'absència total de risc per als assistents i el personal que treballa en el festival, finalment s'ha apostat per ajornar l'edició. Des de l'entitat també volen deixar clar que aquesta decisió en cap cas suposa trencar el seu compromís amb el territori, «que es manté intacta».

Concerts reprogramats

En les darreres setmanes, des de l'organització s'ha treballat per reprogramar i anunciar així les primeres dates de la pròxima edició. Els concerts reprogramats són els següents: Manel, Pablo Lopez, Els Amics de les Arts, Maestro, Supertramp's Roger Hodgson, Estopa, Ara Malikian, Sergio Dalma, El Pot Petit (Cap Roig mini), Blaumut, David Bisbal, Mag Lari (Cap Roig mini), Morat i Antonio José.

Les entrades ja adquirides pels concerts reprogramats pel 2021 seran vàlides l'any que ve amb el mateix lloc assignat que en aquesta edició. No obstant això, les persones que no puguin assistir a la nova data del concert l'estiu que ve, podran sol·licitar la devolució de l'import per correu electrònic: ticketing@caproigfestival.com.

Els concerts que no s'han pogut reprogramar per a l'edició de 2021, es cancel·len i automàticament, en les pròximes hores, la promotora del festival procedirà al reintegrament de l'import de les entrades. Els concerts cancel·lats són els següents: The Lumineers, Yann Tiersen, Lionel Richie, Mika, Gilberto Gil-Nos a Gente, Herbie Hancock, Juan Diego Flórez, Andrea Bocelli, Travis i Aitana. Tampoc s'ha pogut reprogramar l'actuació de Julio Iglesias, que enguany tornava al festival de la Costa Brava després d'anys d'absència amb una doble actuació.

A principis de l'any que ve es revelarà el cartell complet de Festival de Cap Roig 2021, «una cita amb la música que permetrà tornar a gaudir dels artistes més rellevants en un impressionant paratge davant de la mar, els Jardins de Cap Roig, durant les nits d'estiu de la Costa Brava», segons afegeix en el seu comunicat la promotora de l'esdeveniment.