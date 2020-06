L'Emergent s'adapta i programa 25 artistes que actuaran en sis municipis

El Festival Emergent, que porta les arts en viu a diferents municipis del Gironès, manté la quinzena edició, però adaptada a les restriccions del coronavirus. Se celebrarà del 25 de juny al 4 de juliol a sis municipis del Gironès i reunirà fins a 25 artistes, conjugant música, màgia, dansa, mim, titelles, humor, clown o circ. «Fórmula original, ara amb gel hidroalcohòlic», diu el cartell del festival, que combina la imatge d'una ampolla de sifó amb la d'un dispensador. Entre d'altres, hi actuaran Sanjosex, Judit Neddermann, Fel Faixedas o companyies com Anna Confetti o Elena Martinell. L'organització subratlla que se seguiran tots els protocols i que, a l'hora d'assignar seients, es farà respectant els grups de compra. Organitzat per l'Associació Fringe amb el suport del Consell Comarcal del Gironès, l'Emergent en aquesta edició se celebrarà a Sarrià de Ter, Sant Gregori, Cervià de Ter, Vilablareix, Fornells de la Selva i Madremanya.

En total, hi prendran part 25 artistes, que oferiran quatre espectacles de petit format i curta durada a cada municipi. Tots, en una mateixa nit. Segons el Consell Comarcal, l'aposta del certamen continua essent combinar «artistes emergents, majoritàriament del país, amb altres de més consolidats». «Tots ells, formant una programació clarament multidisciplinària repartida pel territori del Gironès, i incidint especialment en poblacions petites de fins a 5.000 habitants», afegeix el Consell.