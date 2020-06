L'Strenes es reestructura i programa set concerts al juliol a l'Auditori en un format mixt

El Festival Strenes es reestructura i programa set concerts del 4 al 19 de juliol a l'Auditori de Girona en un format entre presencial i en streaming. Es mantenen els concerts d'estrena del disc de Sopa de Cabra, Blaumut i Suu i les actuacions especials de Nirvana Unplugged 25è aniversari i Miki Núñez. Com a novetat, s'incorpora l'estrena del nou disc de La Mala Rodríguez. Els organitzadors apunten que les actuals normatives provoquen que l'Strenes "no es pugui dur a terme" i admeten que "han lluitat fins al darrer moment per poder mantenir-se encara que sigui en un format diferent". El festival s'ha adaptat, indica, a aquesta "nova normalitat per presentar un Strenes 3.0 en un format mixt entre públic presencial i streaming de pagament".

El festival arrenca amb Nirvana Unplugged 25è aniversari el 4 de juliol. El segueixen les actuacions de Sopa de Cabra, el dia 5; Blaumut, l'11; La Mala Rodríguez, el dia 12; Suu, el 17; Miki Núñez oferirà dos concerts el 18 i el 19 de juliol.

Des de l'organització, s'indica que el festival donarà feina a més d'un centenar de professionals del món de la cultura. "Un dels sectors que més està patint aquesta crisi", afegeix. Les entrades es posaran a la venda dilluns a les deu del matí, ja que durant aquest cap de setmana el festival vol oferir als usuaris que ja tenien entrada comprada, la possibilitat de comprar novament i de manera anticipada la nova entrada.

La major part d'artistes que no s'han pogut mantenir a aquest Strenes 3.0 es podran veure a la pròxima edició del festival. Les entrades de tots els concerts de pagament seran retornades de manera íntegra.

Canvis de dates

Abans de la decisió que s'ha donat a conèixer aquest divendres, el passat 1 d'abril es va anunciar que el festival Strenes, que s'havia de celebrar inicialment del 28 de març al 3 de maig, s'ajornava fins a finals de juny pel coronavirus. Es va decidir que es fes del 26 de juny a l'11 de juliol i que seria una edició especial 'post-quarantena' amb 24 concerts, el 80% de la programació prevista inicialment. Entre els noms que hi actuaven hi havia Fangoria, Miky Núñez, La Casa Azul, Sopa de Cabra, Koers i la violoncel·lista Lori Goldston, entre d'altres.

Així mateix, grups com Sopa de Cabra, Blaumut o La Casa Azul i cantants com Miki Núñez, Judit Neddermann, Suu o Tomeu Penya van actuar el dissabte 4 d'abril en un programa en streaming del Festival Strenes.