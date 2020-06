Un nou portal web recull els 23 anys de premis d'arquitectura de Girona

La Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) ha posat en marxa una nova pàgina web que inclou les obres seleccionades i premiades a totes les edicions que s'han celebrat dels Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona, des del 1997 fins a l'actualitat.



Els premis de 2020

La 23a edició dels Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona té una important presència a la nova pàgina web. Una secció mostra la totalitat de les obres presentades i ofereix la possibilitat de votar per una d'elles com a candidata al Premi de l'Opinió. Un altre apartat inclou la presentació dels integrants del jurat, format per Maria Rubert de Ventós, com a presidenta, i Eileen Joy Liebman i Marta Sequeira com a vocals.