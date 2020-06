La UdG vol establir circuits d'un sol sentit en els edificis

La Universitat de Girona (UdG) vol esglaonar les entrades i sortides de les classes de cara al curs vinent en el que ha definit com "període excepcional", independentment de l'estat d'alarma declarat pel govern espanyol. Per això ha demanat als professors que adaptin les assignatures a la situació i els proposa que facin activitats acadèmiques amb grups grans, mitjans o petits. A més, el rectorat ha proposat establir circuits d'un sol sentit en els edificis sempre que sigui possible. Per altra banda, a través d'un comunicat Quim Salvi ha demanat als professors que es garanteixi l'aprenentatge dels estudiants vulnerables.

Quan falten poques setmanes per finalitzar el curs acadèmic 2019-2020, la Universitat de Girona (UdG) ja està dissenyant com serà la tornada a les aules a partir del curs vinent. En aquest sentit, el rector, Quim Salvi, ha detallat que els professors hauran d'adaptar els mètodes pedagògics a la situació per evitar possibles contagis de coronavirus.

De fet, a través d'una resolució, Salvi ha avançat que el curs vinent serà un "període excepcional" de principi a fi, independentment de la situació d'estat d'alarma que hagi decretat el govern espanyol. Per això, durant tot aquest temps el rectorat demana als professors que facin activitats presencials en la mesura del possible.

De tota manera, la resolució obre la porta a modificar canvis metodològics i avaluatius que hauran de ser aprovats. A més, el rector manté que totes aquelles activitats que no siguin presencials hauran de ser realitzades dins de l'horari establert, tal com es fa en les activitats presencials. També es manté la recomanació de no fer programes de mobilitat durant el curs, tot i que deixa a mans de cada centre perquè prengui les decisions més oportunes.

Per altra banda, el rectorat també ha demanat al professorat que evitin les aglomeracions dins del possible i també que treballin perquè els estudiants no s'hagin de moure d'aules. Per altra banda, el rectorat vol aplicar una entrada esglaonada dels estudiants a les aules. A més, dins del possible es marcaran circuits amb un sentit de circulació.

Dins de la resolució publicada per la UdG també demanen als professors que tinguin en compte els estudiants "vulnerables o especialment sensibles a la covid-19". En aquest sentit demanen que aquest col·lectiu no quedi enrere en els estudis universitaris i els docents garanteixin el seu aprenentatge amb la modalitat que toqui.

Així mateix, la universitat es compromet a estudiar la situació de cada treballador per decidir si aplica mesures extraordinàries de seguretat o reforça els equipaments de protecció. En el cas en què sigui necessari, recomana als treballadors i docents que mantinguin el teletreball per evitar nous contagis. En paral·lel, tots els treballadors de la UdG rebran una formació bàsica de seguretat i salut per a la protecció pròpia i també dels estudiants.