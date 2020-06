El món de les arts de carrer es reivindica per recuperar l'espai públic

Les arts de carrer han tornat a sortir al seu hàbitat natural per reivindicar la recuperació de l'espai públic per a l'expressió artística. Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida es van sumar ahir al matí a un manifest presentat simultàniament en 25 ciutats d'arreu del món, a través d'accions artístiques col·lectives. Més de 900 persones han signat el manifest «Arts de carrer per a la transformació social», impulsat a Catalunya pel col·lectiu Money For Free.

El manifest fa una crida als artistes, institucions i ciutadania a sortir al carrer per visibilitzar i donar valor a les arts com motor de canvi i transformació social. Donen suport al manifest associacions com PATEA, PAC, TTP, APCC, APdC, APGCC, AADPC, la Fundació Carulla, entre d'altres, i artistes i companyies com Comediants, La Fura dels Baus, Pepe Viyuela, Tortell Poltrona, Claire Ducreux i Leo Bassi.

A Girona, una trentena d'artistes de carrer es van reivindicar pintant cercles de guix al terra del Pont de Pedra, on cadascú va escriure allò que li expressaven les arts de carrer, mentre es llegia el manifest. «Recita, pinta, dibuixa, canta, balla i escriu! És el moment d'actuar, ens veiem al carrer», deia l'escrit, reivindicant el «poder transformador» d'aquestes arts, i instant institucions públiques i privades a donar-hi suport.