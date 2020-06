El Primavera Sound esgota abonaments i entrades de dia per a l'edició del 2021

El Primavera Sound ha penjat el cartell de «sold out» dels abonaments i les entrades de dia per al festival de la propera edició, que tindrà lloc del 2 al 6 de juny del 2021 i que inclou gran part del cartell que s'havia de veure aquest any. El certamen musical, que ha ajornat la celebració del 20è aniversari per la crisi del coronavirus, va posar a la venda les entrades el 3 de juny i s'han exhaurit en menys de deu dies, un rècord «històric» inèdit fins ara, segons una nota del Primavera Sound.

Els organitzadors agraeixen a les 65.000 persones que han confiat en el festival. The National, Massive Attack, The Strokes, Iggy Pop, The Jesus and Mary Chain, Beck, Bad Bunny, Bikini Kill, Caribou, Disclousure, Bauhaus o Cigarettes After Sex són alguns dels artistes més destacats del cartell.