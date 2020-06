Obert el primer concurs per dissenyar la imatge gràfica d'Artèria

La Fundació La Ciutat Invisible obre a concurs la creació de la nova imatge d'Artèria, projecte adreçat a menors de 30 anys vinculat a Temporada Alta i al Teatre de Salt. El concurs està pensat per a persones menors de 30 anys i ofereix una remuneració econòmica al guanyador/a de 500 ?. D'aquesta manera, Artèria busca incentivar la participació juvenil i donar l'oportunitat a joves artistes de poder veure les seves creacions convertides en la imatge gràfica del projecte.

Amb el concurs, Artèria busca descobrir nous talents joves i, any rere any, crear una col·lecció de propostes artístiques realitzades per menors de 30 anys, seguint l'exemple de Temporada Alta, que cada edició encarrega la seva imatge a reconeguts artistes.

El concurs s'adreça a qualsevol persona menor de 30 anys, especialment a aquelles amb estudis de Belles Arts, Il·lustració o Disseny Gràfic