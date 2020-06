Rafel Nadal estrena les presentacions postconfinament de la Llibreria 22

Tres mesos després, la Llibreria 22 va recuperar ahir la seva activitat literària. Rafel Nadal, que fa unes setmanes ja va protagonitzar la primera firma de llibres de la nova etapa a l'emblemàtica llibreria gironina, va presentar a la plaça Jordi de Sant Jordi Mar d'Estiu. Una memòria mediterrània, publicat durant el confinament. En aquesta novel·la, el periodista i escriptor gironí fa un homenatge al mar de la seva infantesa i joventut. La presentació va consistir en una conversa entre l'autor i el també periodista i escriptor Eloi Vila.

«Ara la gent em comenta que és un llibre nostàlgic, tot i que no ho volia ser. Però ho entenc, perquè hem tingut el mar prohibit durant molt de temps» va explicar Rafel Nadal sobre la rebuda que ha tingut la novel·la, que va haver d'endarrerir la data prevista de sortida per decret d'estat d'alarma.

Sobre l'estructura de l'obra, Nadal va detallar que vol sr «una finestra oberta al record, a tots els estius viscuts, tots els viatges fets, totes les travessies navegades, els llibres llegits i els menjars tastats, però també una finestra oberta al somni de tot el que està encara per fer». En definitiva, i en sintonia amb l'era postconfinament, la novel·la «és un cant a la vida, amb la meva mediterrània i la seva forma de viure la vida». I és que per l'autor gironí, la mediterrània és gairebé una religió. «El mar no és la línia de la costa. La mediterrània viu sobretot de les arrels del món del vi, de l'oli i del blat, i això necessita territori. Per aquest motiu el llibre vol ser un gran homenatge a aquests eixos culturals, així com a la cultura grega» va afegir Nadal. L'escriptor va puntualitzar que, tot hi existir molts mars, el seu objectiu era «parlar del mar d'estiu, d'acollida, d'intercanvi, de civilització, dels sentits, les olors i els colors».

Per Eloi Vila la darrera novel·la de l'escriptor gironí «és una declaració d'amor brutal a una persona, l'Anna, companya de viatge, i també a la vida». Vila va destacar del llibra la «capacitat d'enamorar-se de qualsevol cosa que tingui un valor» que mostra Nadal, amb precises descripcions de les llums, les olors, els paisatges i els pescadors que nodreixe les pàgines del llibre.



Inici d'una nova etapa

Complint fil per randa amb les mesures de seguretat que s'han establert per evitar la propagació del virus, l'acte va reunir un nombrós públic, tothom assentat, amb moltes ganes d'assistir a un dels primers actes literaris que es duen a terme a la ciutat després de moltes setmanes. El llibreter Jordi Gispert va presentar l'acte agraint als assistents la seva presència, així com mostrant un cert optimisme. «Inaugurem un tipus de presentacions que esperem poder repetir en espais públics i oberts, que ens facin dinamitzar la cultura i facin treure la por a tota aquella gent que sembla que necessiti encara trobar una excusa per sortir de casa. Com a Llibreria 22 hem de dir que estem molt contents» va afirmar Gispert, abans de donar pas a Rafel Nadal.