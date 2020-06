Sant Jordi el 23 de juliol: entre 200 i 300 parades obertes fins a mitjanit a Barcelona

La celebració del Sant Jordi el 23 de juliol no serà un dia del llibre i la rosa habitual. El sector editorial, llibreter i de la flor treballa perquè a Barcelona s'instal·lin al carrer entre 200 i 300 parades, lluny del miler habitual, i que estiguin obertes fins a les dotze de la nit. Per mantenir l'esperit de la festa, els organitzadors proposen que les signatures dels autors es realitzin a través de cites prèvies per evitar les aglomeracions. S'està treballant també perquè les parades que hi hagi al carrer s'atorguin només a editorials, llibreries i floristeries. El sector ultima les negociacions amb les administracions perquè, posteriorment, el Procicat les pugui validar.