El CosmoCaixa torna a obrir les portes adequant l'espai a les mesures de seguretat

La Fundació «la Caixa» reobre avui el CosmoCaixa, el museu de la ciència de Barcelona, adaptant les instal·lacions per complir els requisits previstos per les autoritats sanitàries davant la crisi de la Covid-19 i reforçant les tasques de neteja i desinfecció. L'obertura del CosmoCaixa completa el retorn a l'activitat de tots els centres de la Fundació «la Caixa», ja que l'1 de juny els vuit centres CaixaForums van obrir les seves portes, per on ja hi han passat més de 13.000 visitants en conjunt.

«La reobertura del CosmoCaixa ha estat un gran repte, ja que es tracta d'un museu molt interactiu. Hem treballat per convertir la visita en una experiència renovada que brindi a la ciutadania una vivència basada en la seguretat, la comoditat i la qualitat. La presència d'educadors al llarg del recorregut i l'automatització d'algunes instal·lacions permetran que la visita continuï sent enriquidora per a tots els públics», subratlla la directora general adjunta de la Fundació, Elisa Durán. Així doncs, el centre reprèn l'activitat inicialment amb un terç de la capacitat, amb l'horari habitual i facilitant la presència d'educadors especialitzats en temes científics per orientar els visitants i resoldre els dubtes que els puguin sorgir amb relació al contingut permanent del museu.

Per a l'accés a les sales d'exposició és obligatori l'ús de mascaretes i de gel hidroalcohòlic, amb dispensadors situats en diversos punts del museu. Seguint la normativa marcada per les autoritats sanitàries, els visitants poden accedir al centre de manera individual o en grups familiars, mantenint sempre una distància de seguretat de dos metres. Els espais i les exposicions actives són la Sala Univers, el Bosc Inundat, el Mur Geològic, l'exposició temporal Sabres i mastodonts i la Plaça de la Ciència.

La cafeteria i la botiga estan obertes, però no funcionen els serveis de consigna i guarda-roba. Tampoc no es fan visites guiades.



Les CosmoNits segueixen actives

Dins de la programació d'estiu del museu, s'hi troben les CosmoNits de pel·lícula, que es projecten a la Plaça de la Ciència. Aquesta temporada, durant els caps de setmana de juliol i agost, s'hi projectarà el cicle Mutacions: nou sessions de pel·lícules de ciència-ficció que plantegen temàtiques com cos i tecnologia, mutacions del cervell, realitats múltiples i paral·leles, i clonacions genètiques, entre d'altres.