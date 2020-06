Divuit editorials i una trentena d'activitats: la Fira Indilletres s'adapta al coronavirus

La Fira Indilletres de la Bisbal d'Empordà tindrà tercera edició aquest 2020, però adaptada al coronavirus. La pandèmia ha obligat a posposar-la fins al darrer cap de setmana d'agost, però l'organització ja avança que, com sempre, hi haurà tota mena d'activitats. En seran fins a una trentena, que giraran al voltant del món del llibre, i on no hi poden faltar les presentacions. La pandèmia, això sí, ha obligar a ajornar la beca destinada a editorials. La fira se celebrarà a la plaça del Castell i a la sala capitular per garantir les mesures de seguretat. Aquest 2020, l'Indilletres reunirà divuit editorials; una xifra que s'ha reduït respecte l'any passat perquè no totes han pogut adaptar-se a les noves dates obligades per la covid-19.

Debats, conferències, tertúlies, recitals poètics, clubs de lectura, teatre, concerts i moltes presentacions de llibres. Després d'anunciar que es posposava als dies 29 i 30 d'agost –sempre s'havia fet a principis de juny- l'organització de l'Indilletres i l'Ajuntament de la Bisbal han presentat avui la programació de la fira.

Una edició, la d'aquest 2020, que com tot allò que es fa, ve marcada per les restriccions arran de la covid-19. Per això, l'Indilletres se celebrarà entre la plaça del Castell i la sala capitular, per poder garantir les mesures de seguretat.

El tret de sortida el donarà el guionista Jair Domínguez, amb una proposta sorpresa. I entre els escriptors, traductors, artistes, youtubers o viquipedistes que passaran per aquesta tercera edició, l'organització en destaca noms com Enric Casasses (que ja hi va ser l'any passat), Joan Daniel Bezsonoff, Joan Benesiu, Francesc Serés, Valèria Gaillard, Jordi Raventós, Dolors Udina, Adrià Pujol, Joan Isaac, Carles Xuriguera, Àlex Hinojo, Albert Lloreta, Carles Sanjosex, Miquel Aguirre, Juli Gutiérrez Deulofeu o Valentina Planas.

En total, al llarg del cap de setmana l'Indilletres aplegarà una trentena d'actes amb l'objectiu de "refermar" l'aposta de la fira "per la literatura, la llengua i el país", en destaquen els organitzadors. Aquest any, si bé la situació generada per la covid-19 ha obligat a ajornar la Beca Indilletres per a editorials (que vol servir per contribuir a establir lligams entre la cultura catalana i la resta de cultures del món), si que es manté el lliurament del segon Premi Llucieta Canyà de crítica literària ja publicada.



Monòleg i concert-tertúlia

Fidel al seu compromís amb la llengua, Indilletres ha programat el monòleg 'Pompeu Fabra, jugada mestra!' a càrrec de l'actor Òscar Intende, que girarà al voltant del pare de la gramàtica catalana. I del programa també en destaca la tertúlia-concert sobre el nou disc del bisbalenc Sanjosex, l'àlbum 'Dos somnis' (amb sis cançons inèdites enregistrades).

En aquesta 3a edició, la fira comptarà amb divuit editorials independents. "Si bé l'any passat la xifra va ser més alta, el canvi de dates ha dificultat que d'altres que també ho desitjaven hi puguin ser presents", explica l'organització. Però tot i això, hi afegeix, "la participació editorial és d'allò més positiva tenint en compte la delicada situació actual".

En concret, les editorials independents que aquest 2020 participaran a la fira són Voliana Edicions, Cafè Central, Edicions Cal·ligraf, Lapizlàtzuli editorial, Edicions Tremendes, Lletra, Impresa Edicions, Albertí Editor, Editorial Trípode, Llibres del Segle, Editorial Adesiara, L'Art de la Memòria, Tigre de Paper, Edicions Poncianes, Tushita Edicions, Editorial Karwan, Edicions Sidillà, Neret Edicions i Llibres del Delicte.

Indilletres va néixer el 2018 gràcies a un grup de veïns que volia organitzar cada primer cap de setmana de juny una fira d'editorials independents a la Bisbal d'Empordà. Hi participen també les llibreries, la Biblioteca, l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, i compta amb el suport d'Òmnium Cultural i Edicions Sidillà.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus