Els Museus Dalí obriran de juliol a setembre i preveuen 4,5 milions de pèrdues

Els museus de la Fundació Gala-Salvador Dalí només obriran les portes dos mesos, de l'11 de juliol fins al 13 de setembre en el qual es convertirà en una prova "per anticipar com serà el museu" els propers anys. Així ho ha detallat el president de la fundació, Jordi Mercader, qui ha avançat que aquest any preveuen unes pèrdues de 4,5 milions per culpa de la pandèmia.

De fet, Mercader ha destacat que "l'obertura suposa mig milió d'euros en pèrdues" i per això deixa la porta a allargar la temporada més enllà del 13 de setembre, tot i que és poc probable.

Per altra banda, per donar seguretat als visitants, la Fundació preveu demanar certificacions extraordinàries que acreditin totes les accions de salubritat i higiene que han adoptat els museus.

