Teatre virtual, en directe i amb el públic implicat en la trama

Del teatre fet en una casa, Ventura, al teatre a domicili, interpretat en directe, però virtual i interactiu. Els actors David Planas i Meritxell Yanes estrenen aquest divendres una nova producció teatral, Compartir ubicació, perquè el públic el gaudeixi a través de la plataforma Zoom i s'impliqui en l'evolució de la història. Al mateix escenari que Ventura, Can Pagans de Celrà, però amb un plantejament radicalment diferent, la producció planteja aprofitar les tecnologies per a una proposta teatral postconfinament en què la representació es farà en viu i el públic connectat tindrà un paper actiu, perquè haurà de resoldre enigmes i trobar informació perquè la trama avanci.

Pensada per un públic adult i juvenil, la història gira al voltant de la quarantena. El text de Cristina Clemente ( Lapònia, Consell familiar) i Marc Angelet ( Lapònia, Life's spoiler) es situa dos dies després de declarar-se l'estat d'alarma, amb la Meri confinada a casa amb el seu fill de sis anys. La seva parella, en David, és fora de casa i no sap ni quan ni com podrà tornar. De sobte, la Meri sent sorolls al pis de dalt, teòricament buit, i la parella viurà una nit molt intensa, amb l'ajuda del Club de lectura de l'una i els amics de l'espai de l'altre.

L'espectacle, assajat via Zoom en ple confinament des de Celrà, Banyoles i Barcelona, transcorre al mateix pis de Ventura i on també té lloc la segona producció de Yanes i Planas, Elda i Daniel de Llàtzer Garcia, pendent d'estrenar-se al Temporada Alta 2020.

L'estrena de Compartir ubicacióserà divendres a les 10 de la nit i hi haurà dos passis més el 27 de juny i el 2 de juliol. Les persones que comprin l'entrada rebran un correu per connectar-se –amb un màxim de 80 connexions permeses–. L'espectacle, una idea original de Yanes ( Dolors, Credoinunsolodio, Kilòmetres) i Planas ( Lliures o morts, Pares nostres, Epodermis), durarà una hora i al final s'obrirà un col·loqui per si el públic vol compartir impressions.