El Museu dela Terrissa de Quart celebrarà aquest dissabte a partir de les 7 del vespre la cloenda de l'exposició La terra i la dona del col·lectiu Artistes a Cel Obert, una proposta prevista per commemorar el 8 de març que es va veure afectada per la crisi sanitària de l'epidèmia pel coronavirus. Hi ha previstes accions, poesia i poesia visual.