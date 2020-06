L'ona expansiva del Sismògraf porta El Conde de Torrefiel a Mieres a l'estiu

El col·lectiu artístic Nyamnyam obrirà per primera vegada al públic les portes del seu centre d'operacions, el Mas Nyamnyam, ubicat a Mieres, amb un cicle cultural durant el juliol i l'agost. Aquestes jornades s'integren dins la programació «expandida» del festival Sismògraf d'Olot i comptaran amb artistes com el Conde de Torrefiel, Xavi Manubens, Azkona&Toloza i Rubén Ramos Nogueira.

El cicle organitzat per aquest col·lectiu artístic nascut el 2012 a Barcelona i traslladat a la comarca de la Garrotxa l'any passat, porta per títol «Si no vols pols ni vinguis a l'era» i arrencarà l'1 de juliol amb una trobada al mas entre diversos projectes culturals del territori (Mutte cultural, Cultural rizoma i Ü del bac, entre altres), que hauran caminat a peu fins a Mieres, respectivament, els dies anteriors.Aquesta acció donarà el tret de sortida del cicle, que es vincula així amb altres projectes culturals afins del territori. Els recorreguts que faran aquests col·lectius són d'entre dos i tres dies, i el públic s'hi podrà sumar en diferents punts per gaudir de les accions artístiques. En arribar al mas, hi haurà un berenar-sopar de benvinguda a l'aire lliure, on es posaran en comú les experiències viscudes durant el camí.

El 3 de juliol hi haurà una jornada de portes obertes i de presentació del cicle. Serà també la manera d'introduir el públic a l'activitat pròpia d'aquest centre del col·lectiu Nyamnyam, un espai «d'acció, pensament i trobada, dedicat a la cultura entesa de manera transversal».

La programació del «Si no vols pols no vinguis a l'era» sorgeix de l'estreta vinculació de Nyamnyam amb els artistes implicats. «Cada peça s'adapta de manera única a l'ecosistema local, amb una visió inclusiva i transgeneracional», segons exposen.

Les entrades d'alguns dels espectacles que integren el cicle ja estan a la venda, a un preu de 12 euros.