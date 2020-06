La pandèmia deixarà pèrdues de 4,5 milions d'euros a la Fundació Dalí

La Fundació Gala-Salvador Dalí, que reobrirà els tres Museus Dalí l'11 de juliol i fins al 13 de setembre, patirà aquest any pèrdues de 4,5 milions d'euros a causa de la pandèmia. Els dos mesos que els museus estaran oberts al públic durant el 2020 serviran per testar els protocols contra el coronavirus que ha previst la institució, que ha centrat els darrers mesos en un pla d'ajustament de despeses i en la recerca de compromisos institucionals per pal·liar les dificultats derivades del coronavirus, segons va detallar ahir el president de la Fundació Gala-Dalí, Jordi Mercader. En aquest sentit, va recordar que el 85% dels ingressos de la Fundació provenen de les visites i les vendes a les botigues dels museus, que el 80% són de públic estranger i que el gruix es concentra durant la temporada alta turística.

Així, va explicar Mercader, la institució s'ha centrat a «assegurar la sostenibilitat econòmica» fins al març del 2021 a través de dues vies: el suport de les administracions, a les que fins ara no havia hagut de recórrer, i la reducció de més de tres milions d'euros de despeses.

L'objectiu, va afirmar era «comprar temps» per «poder gestionar els canvis amb la serenitat deguda» i per això entre altres mesures, s'ha aplicat un ERTO que afecta els 116 treballadors, de forma proporcional al volum d'ingressos de cada empleat, i s'està treballant en un projecte de futur fins a finals del 2022 davant la impossibilitat d'ampliar l'horitzó per la «volatilitat» de la situació.

Abans de l'arribada de la pandèmia, la Fundació Dalí disposava d'una tresoreria neta de 5 milions d'euros, un coixí que li ha permès afrontar les inversions compromeses i les despeses corrents tot i tenir la seva principal font d'ingressos, els museus, tancada. «No podem ser optimistes, però sí positius», va remarcar Mercader sobre la situació actual, i va assenyalar que actualment no estan «en condicions de fer noves adquisicions».

La renúncia a comprar obra del pintor no és l'única que ha hagut de fer la institució, que s'ha vist obligada a ajornar al 2021 una gran exposició que havia d'inaugurar al novembre centrada en el Crist de Sant Joan de la Creu, del Museu Kelvingrove de Glasgow, així com un «un projecte especialment interessant» al castell de Púbol centrat en la dona i la moda.

La Fundació Dalí encara el futur amb la previsió que caldran «esforços per redimensionar la casa, que exigiran sacrificis que no seran indolors» i sobretot, «potenciar tot allò que puguin ser ingressos complementaris».

Entre aquestes noves maneres de generar ingressos, va detallar que estudien com «sofisticar la política d'atracció de públics», tant amb la venda d'entrades en línia com amb el suport de les administracions per «anar a buscar el visitant de proximitat» aquest estiu; desenvolupar nous productes com l'exposició immersiva dedicada a l'univers dalinià que va inaugurar als Baus de Provença uns dies abans que esclatés la pandèmia o les exposicions temporals fora de l'Estat, com les que té entre mans en els pròxims anys a Rússia, Corea i el Japó.

La Fundació també aposta per estrènyer vincles amb el món editorial i ja té avançats dos nous projectes, entre ells la reedició de La vida secreta, la gran obra literària de l'artista figuerenc.



L'estiu, una prova de foc

Per ara, però, l'objectiu més immediat a l'agenda de la Fundació Gala-Dalí és la reobertura dels tres museus, que al Teatre-Museu de Figueres estarà protagonitzada per la mostra temporal Dalí: el surrealisme soc jo, que exposarà La poesia d'Amèrica-Els atletes còsmics. El quadre «explica i anticipa la posició de Dalí pel que fa al racisme, evocant la figura de l'home nou que neix de l'Àfrica perduda i destrossada, encarnada al final en un cadàver, que és el que genera aquest home nou», va assegurar ahir Mercader en una roda de premsa telemàtica.

L'obertura de portes dels tres vèrtexs dels triangle dalinià comportarà una despesa de mig milió d'euros en aquests dos mesos i serà un «test de funcionament molt radical» en el qual «primarà la seguretat» de treballadors i visitants.

La Fundació estima que rebrà 1.176 persones diàries a Figueres, 375 a Púbol i 120 a la casa del pintor a Portlligat, unes xifres que queden lluny dels visitants al dia de temporades anteriors i que contemplen que l'aforament màxim sigui d'un terç de l'habitual, tot i que Mercader no creu que s'assoleixi el màxim establert.