Sis espectacles al segon Pesca l'Estiu de Sant Feliu de Pallerols

La segona edició del festival Pesca l'Estiu a Sant Feliu de Pallerols portarà dos concerts i quatre espectacles familiars al municipi garrotxí. A diferència de l'any passat, deixarà de ser gratuït per tenir «un preu simbòlic de dos euros per persona per poder controlar l'aforament», explica el consistori.

El festival el 3 de juliol amb Susana en concert i comptarà amb les Anxovetes i espectacles del Mag Txema, Anna Confetti, la companya Anna Roca i Marcel Gros, que tancarà la cita el 22 d'agost.

Totes les actuacions s'han adequat a la normativa d'aforament i precaucions sanitàries, remarquen fons municipals, que expliquen que els espais on es faran els espectacles dependrà del context sanitari.